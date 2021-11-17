歐盟「全球門戶」戰略提草案 轉型抗中國「一帶一路」

歐盟 本周將提出「全球門戶」戰略草案，這項海外基礎建設投資 框架以「全面性、安全性及永續性」與參與國建立聯繫而非依賴關係，以區別中國 「一帶一路」遭批破壞環境及高負債陷阱。

歐盟執委會主席范德賴恩今年9月宣布將推動「全球門戶」戰略計畫，指歐洲要成為更活躍的全球參與者，需重新設計與連接全球的模式。而近日媒體報導歐盟將在本周公布超過400億歐元（約454億美元）「歐洲全球門戶夥伴關係戰略」草案，將聚焦5大領域，包括數位轉型、乾淨能源轉型、交通運輸、人與人之間的連結及貿易和韌性供應鏈。

草案中還提及：「這些投資必須具全面性、安全性及永續性，目的是拉近國家、社會及人民間的距離，以期環保及數位兩方面的轉型都能符合歐盟價值，尤其是民主、法治及人權。」

從歐盟草案內容重點，透露歐盟反對中國一帶一路多年來投入上兆美金，但被批評助長環境破壞、侵犯人權以及讓參與國陷入高負債陷阱等行為。屆時草案是否會針對民主、人權和法治等方面有更具體方向，備受矚目。

此外，今年七大工業國集團（G7）領袖峰會上提出「重建更好世界」（Build Back Better World, B3W）計畫，擬在2035年前填補開發中國家投資基礎建設所需的40兆美元資金缺口，為中國有問題的貸款做法提供一個替代方案。歐盟對此表示與美國擁有相同的理念，將與美方討論如何合作以確定可以參與的項目。