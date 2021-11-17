強生劍指中國 稱英國服人「不靠霸凌、高利貸」

英國首相強生15日晚間出席倫敦金融城市長年度晚宴，並發表長約25分鐘的演說，聚焦英國對外政策。（美聯社）

曾強調自己絕不排華、不會一竿子打翻所有中國 投資計畫的英國 首相強生說，英國將善用科技實力與制度優勢在全球擴展影響力，而不是借助船堅砲利、霸凌與高利貸，言談之間劍指中國。

強生15日出席倫敦金融城市長年度晚宴（Lord Mayor's Banquet），並發表長約25分鐘的演說，聚焦英國對外政策。他從國際社會應對氣候變遷的策略出發，談及英國如何透過科技、金融、法治、鼓勵創新的環境等「軟實力」在全球發揮影響力、推動「全球化英國」（Global Britain）。

強生說，英國有意將這樣的成功模式輸出至世界各地，包括非洲、東南亞、印度。美國有「重建更好世界」（Build Back Better World）。他表示，歐盟有「全球門戶」（European Strategy of Global Gateway Partnerships）計畫，英國有「潔淨綠色倡議」（Clean Green Initiative），強生指出：「我們需要整合各自的行動，一如在第二次世界大戰後建立各項新制度的情況。」

強生強調，英國有決心再次成為科技強權，確保英國不因依賴他國科技而讓國家安全受侵蝕，科技優勢用於協助解決國際社會共同問題，將讓英國得以在全球強化友誼，並推展自由、法治等價值。

他話鋒一轉提到，「有些國家顯然就是不會往自由市場民主政體演進」，暗嗆中國。

「重建更好世界」、「全球門戶」等計畫一般被視為西方對北京在全球推動「一帶一路」倡議的回應。而早前美英澳組成的「AUKUS 」及英國的航艦部署也普遍被詮釋為，因應中國對印太區域和平穩定日增的威脅。

強生提到，AUKUS不只是朋友間的協定，而是一系列涉及安全議題的、從人工智慧到量子科技的先進科學與技術合作。他強調，打造像AUKUS這樣憑各方自由意志加入以解決最迫切問題的聯盟，以及確保持續掌握科技優勢，才是展現實力與影響力、贏得友誼與市場的正確作法，而不是慫恿其他人接受無法償還的債務，或仗勢「霸凌」。