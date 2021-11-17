俄國試射爆1500塊太空碎片 專家：恐損害哈伯望遠鏡

俄羅斯15日試射飛彈，測試擊中衛星的威力，也是繼中國 、美國 和印度後，第四個國家進行類似試射的國家。這類測試造成大量太空 碎片，中國2007年試射更被指造成數以萬計碎片。哈佛大學天體物理學家麥道威說，碎片可能要花十年才能完全清除。此外，這起試射也引發各界對太空軍備競賽升級的擔憂，包括研發讓其他衛星偏離軌道的衛星和雷射武器等。

目前太空軌道上約有3萬個可追蹤的大型太空碎片，還有數十萬小型碎片，在太空飛行時速度可達每小時2.8萬公里，破壞力也相當驚人。

麥道威指出，俄國這次擊毀的1408衛星，首批碎片將在幾個月內進入大氣層，其他可能要花十年才能完全清除。他警告，除了國際太空站，所有近地軌道設備未來幾年都將受到威脅，包括中國太空站和美國哈伯望遠鏡。

另有專家警告，太空垃圾愈來愈多，也有更多公司計畫發送數萬衛星上太空，有可能出現太空碎片失控的「凱斯勒現象」。

NASA前科學家凱斯勒（Donald Kessler）在1978年發表研究報告，提出衛星因軌道過於擁擠而相撞，碎片擊毁其他設備後造成無數太空碎片、導致軌道無法再被使用的惡性循環情况。