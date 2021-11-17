俄國試射飛彈「擊毀衛星」太空人緊急避難 美英譴責

美國譴責俄羅斯進行「危險且不負責任」的反衛星導彈試驗，稱該試驗造成的碎片會危及國際空間站上的機組人員。（路透）

俄羅斯 15日自地表試射飛彈，擊中自家一枚衛星，製造逾1500個可追蹤碎片及數十萬枚小型碎片。這是俄國首次展示具備自地球打擊衛星的能力，美、英等國譴責俄國「危險且不負責任」，讓太空陷入軍備競賽危機。俄羅斯國防部承認進行飛彈試射摧毀一枚老舊衛星，但否認這對國際太空站構成危險。

俄國軍方發表聲明指出成功進行測試，據悉，這枚飛彈對準的目標是宇宙1408號衛星，是1982年蘇聯時期的訊號情報衛星，已經報廢數十年。

美國 官員昨譴責俄羅斯進行「危險且不負責任」的飛彈試射，造成碎片四散而對國際太空站（ISS）構成危險。

ISS目前約每90分鐘靠近或穿越一次碎片雲團。俄國發射反衛星飛彈後，美國太空總署（NASA）太空人 范德海疏散國際太空站，帶著另六名太空人躲進對接的乘龍號和聯合號太空船內約兩小時。國際太空站上目前有4名美國人、1名德國人及2名俄羅斯人。

美國官員指出，他們事前未獲俄方告知將進行反衛星飛彈測試。美國務卿布林肯發表措詞強硬的聲明指出：「俄羅斯聯邦魯莽地試射直接上升式反衛星飛彈，擊毀一枚俄國自家的衛星。」他表示，美國將與其他夥伴討論如何回應。

NASA署長尼爾森說，「憑藉其在人類太空飛行領域的悠久歷史，難以想像俄羅斯會做出這番舉措，不僅危及國際太空站上的美國和國際夥伴，也會危及自家和中國太空站上的中國太空人。」

英國國防大臣華勒斯也在推特發文說：「俄羅斯這次試射具破壞性的反衛星飛彈，體現其完全漠視太空安全、防護和可持續性的作為。」

俄羅斯是全球第四個從陸地發射飛彈擊落人造衛星的國家，中國和美國曾於2007和2008年試射反衛星飛彈，印度2019年朝太空目標試射反衛星飛彈。

美國太空司令部去年7月指控俄國試射太空武器，舉行「空基反衛星武器的非破壞性試射」，自一枚軍事衛星發射新物體進入軌道。