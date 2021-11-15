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10萬俄軍集結烏克蘭邊境 若開戰…專家憂美加入爆核戰

編譯陳韋廷／綜合14日電
烏俄邊境緊張情勢近來升溫，1日衛星照片顯示俄軍在邊境上部署大量軍力與坦克等重裝備。（Getty Images）
烏俄邊境緊張情勢近來升溫，1日衛星照片顯示俄軍在邊境上部署大量軍力與坦克等重裝備。（Getty Images）

烏克蘭邊境近日出現大量俄羅斯部隊，烏克蘭總統澤倫斯基13日表示，西方國家已和烏克蘭分享俄羅斯部隊積極調動的情資。美國軍事專家戴維斯（Daniel L. Davis）則在「19FortyFive」網站撰文推測，若俄烏兩國開戰，美國與北約總體上是否準備好進行核打擊。

澤倫斯基在總統官網上一則日期為11月10日的演說影片中提到：「我希望全世界現在可以清楚知道，誰真的想要和平，又是誰把近10萬的兵力集結到我們的邊境來。」該國邊境周遭有近10萬俄羅斯軍人活動，讓人擔心他們可能會發動攻擊。莫斯科當局已駁斥這樣的說法，並指這些言論具煽動性，同時也不滿北約（NATO）在該地區的活動增加。

至於美國及北約盟友未來是否對此與俄國開戰，戴維斯則表示：「若華府與布魯塞爾的政策是基於現實主義和邏輯，答案就是否定的。」他並認為，與俄羅斯開戰完全沒必要，必須避免。他認為，烏克蘭不是北約成員國，美國沒有義務根據第五條規定給予安全保障；他並稱，烏克蘭加入北約將破壞歐洲安全，若基輔獲得積極的支持，戰爭風險將會增加。

此外，英國國防參謀長卡特日前接受「泰晤士電台」訪問時，警告西方國家與俄羅斯爆發意外戰爭的風險「已高於冷戰時期」。

卡特指出，目前的世界比起10或15年前更加競爭，大國間的競爭導致了更大的緊張局勢。在冷戰時期美國與蘇聯雙強形成的「雙極世界」結束後，成了美國主導的「單極世界」，如今則轉變為「多極世界」，不同國家為著不同目的而競爭，許多冷戰時期的傳統外交工具和機制已不再有用，導致局勢升級，會有更大的誤判風險，這是當前的最大挑戰。

卡特警告，政治人物切勿挑起不必要的升級，認為「獨裁敵人」會不惜使用任何手段，包括移民、石油價格、利用「代理人」勢力、發動網路攻擊等，顯見戰爭形式已經改變。

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