我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

美示警歐盟 俄或再入侵烏克蘭

編譯中心／綜合12日電
烏克蘭軍隊今年4月在靠近克里米亞的邊境演習。路透
烏克蘭軍隊今年4月在靠近克里米亞的邊境演習。路透

彭博社11日報導，隨著莫斯科與歐盟在移民和能源供應方面的緊張關係加劇，美國向歐盟警告，俄羅斯或正計畫入侵烏克蘭。

知情人士稱，華盛頓密切關注俄軍在烏克蘭邊境附近集結。美國官員告訴歐盟官員，他們擔心俄羅斯可能有軍事行動。知情人士說，上述評估相信是基於美國尚未與歐洲政府分享的資料。白宮一名官員日前表示，美國正就俄軍集結諮詢盟友。

克里姆林宮發言人今天稱彭博社報導「空洞而無事實根據，試圖加劇緊張」。俄方表示，領土內的軍事部署屬內部事務，否認有侵略意圖，反指美國軍艦進入黑海是挑釁。

華盛頓郵報上月底報導，俄軍在烏克蘭邊界地區集結，令美歐官員憂心，促使美國中情局局長伯恩斯本月初罕有地突訪莫斯科，其間跟普亭通電話，表達美方對烏東邊境的關注。

類似緊張局勢今春曾出現，當時美國和北約指俄國在烏東邊境部署10萬士兵及大批坦克軍機，後在美國總統拜登致電普亭提議舉行峰會後，危機化解。

另外，俄羅斯昨天表示，一架英國電偵機在克里米亞附近飛行，已緊急派戰機升空攔截。位於黑海的克里米亞半島於2014年遭俄羅斯自烏克蘭手中侵吞。

路透報導，俄羅斯國防部表示，英國此舉是美國及其盟國在黑海地區擴大軍事活動的一環，普亭昨天在電話中向德國總理梅克爾抱怨此事。

克里姆林宮表示，普亭告訴梅克爾，西方國家在黑海地區的行為破壞穩定、危險及具挑釁性質。

俄羅斯國防部聲明，過去24小時，北大西洋公約組織（NATO）的行動涉及兩艘美國軍艦、戰略飛行任務和四架北約偵察機，包括這架英國電偵機。

美國 俄羅斯 普亭

上一則

杜特蒂女兒宣布角逐下屆副總統 搭檔馬可仕之子

下一則

築牆擋難民 歐盟研議「資助」成員國

延伸閱讀

波蘭白俄邊境危機 普亭被控是主使 歐盟擬再對白俄制裁

波蘭白俄邊境危機 普亭被控是主使 歐盟擬再對白俄制裁
俄媒：拜登、普亭明年再見面 年底前先開視訊會議

俄媒：拜登、普亭明年再見面 年底前先開視訊會議
俄軍再集結烏克蘭邊境 CIA局長罕見與普亭通話

俄軍再集結烏克蘭邊境 CIA局長罕見與普亭通話
拜登批普亭習近平缺席COP26氣候峰會 俄中反擊

拜登批普亭習近平缺席COP26氣候峰會 俄中反擊

熱門新聞

英國牛津大學發現，60%的南亞裔及15%的歐洲血統者帶有LZTFL1高風險基因，會使染上COVID-19的肺部衰竭和死亡風險增加一倍。圖為5月印度疫情嚴峻。(美聯社)

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

2021-11-05 13:26
梅根老是被皇室支持者抹成「破壞和諧的禍首」。（路透資料照片）

哈利、梅根意外幫大忙？女王、查理、威廉關係拉近

2021-11-09 08:18
俄羅斯聯邦自然資源監督局局長拉迪奧諾娃10日表示，中國公民正進入俄羅斯，採摘罕見植物後跨過邊境出口回國，造成威脅俄國生物多樣性跟可能令頻危植物群滅絕的環境問題。資料畫面。路透/TASS

「中國大哥」狂掃一切 俄官員批中民眾危害自然資源

2021-11-11 05:29
德國畫報日前爆料，泰國國王瓦吉拉隆功闊別巴伐利亞阿爾卑斯山脈的「第二故鄉」一年多後，日前已搭機飛返德國，並有250名隨從與30隻貴賓狗伴駕。(Getty Images)

泰王大陣仗「返德國」250人、30隻貴賓狗護駕

2021-11-12 03:06
塞爾維亞中部一座中資煉鋼廠數百公尺以外，一處村莊被厚厚的紅色粉塵覆蓋；不到10年間，當地人罹癌率翻了4倍。路透

中資煉鋼廠殘害塞爾維亞小鎮 罹癌率翻4倍

2021-11-09 09:37
澳洲前總理基廷10日警告坎培拉，不要捲入關於台灣的軍事衝突，並稱台灣的命運「不是澳洲的重要利益」，並淡化中國武統的前景。路透/AAP

很重要所以說兩次 澳洲前總理：台灣不是澳洲重要利益

2021-11-10 06:56

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉