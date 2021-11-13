美示警歐盟 俄或再入侵烏克蘭

烏克蘭軍隊今年4月在靠近克里米亞的邊境演習。路透

彭博社11日報導，隨著莫斯科與歐盟在移民和能源供應方面的緊張關係加劇，美國 向歐盟警告，俄羅斯 或正計畫入侵烏克蘭。

知情人士稱，華盛頓密切關注俄軍在烏克蘭邊境附近集結。美國官員告訴歐盟官員，他們擔心俄羅斯可能有軍事行動。知情人士說，上述評估相信是基於美國尚未與歐洲政府分享的資料。白宮一名官員日前表示，美國正就俄軍集結諮詢盟友。

克里姆林宮發言人今天稱彭博社報導「空洞而無事實根據，試圖加劇緊張」。俄方表示，領土內的軍事部署屬內部事務，否認有侵略意圖，反指美國軍艦進入黑海是挑釁。

華盛頓郵報上月底報導，俄軍在烏克蘭邊界地區集結，令美歐官員憂心，促使美國中情局局長伯恩斯本月初罕有地突訪莫斯科，其間跟普亭 通電話，表達美方對烏東邊境的關注。

類似緊張局勢今春曾出現，當時美國和北約指俄國在烏東邊境部署10萬士兵及大批坦克軍機，後在美國總統拜登致電普亭提議舉行峰會後，危機化解。

另外，俄羅斯昨天表示，一架英國電偵機在克里米亞附近飛行，已緊急派戰機升空攔截。位於黑海的克里米亞半島於2014年遭俄羅斯自烏克蘭手中侵吞。

路透報導，俄羅斯國防部表示，英國此舉是美國及其盟國在黑海地區擴大軍事活動的一環，普亭昨天在電話中向德國總理梅克爾抱怨此事。

克里姆林宮表示，普亭告訴梅克爾，西方國家在黑海地區的行為破壞穩定、危險及具挑釁性質。

俄羅斯國防部聲明，過去24小時，北大西洋公約組織（NATO）的行動涉及兩艘美國軍艦、戰略飛行任務和四架北約偵察機，包括這架英國電偵機。