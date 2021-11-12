安倍反對林芳正擔任日本外相 「恩怨」溯及到父字輩

日本前首相安倍晉三。(Getty Images)

「親中派」林芳正擔任日本 外相，為何自民黨內的重量級人物、前首相安倍晉三都不贊同？

日本讀賣新聞報導，報導說，林芳正早在2012年曾競選自民黨總裁，並表明有意擔任首相，但最終在總裁選舉票數墊底，敗給安倍晉三，如今岸田文雄 決意派林芳正擔任要職。

日相岸田文雄為何要在安倍等黨內大老反對下，堅持任用林芳正？日本讀賣新聞指出，岸田想保持派系平衡，因官房長官與財務大臣已分別任用安倍出身的細田派與麻生太郎領導的麻生派人士，林芳正則是隸屬岸田領導的岸田派。

此外，岸田有意培養林芳正當接班人，延續岸田派執政。另一方面，岸田也有意將林芳正綁在內閣職位上，遠離派系權力運作，以免他掌握岸田派主導權。

另據香港 01報導，林芳正與安倍晉三之間的分歧，除了在對中問題上，還有兩人家族的恩怨。報導指，林芳正父親為已故財政大臣林義郎，與安倍晉三的父親安倍晉太郎過去在山口縣是競爭對手，兩個家族之間近年來也上演角力戰。

在安倍晉三執政時代，林芳正曾擔任文部科學相、農林水產大臣，如今「晉升」外相，共同社報導認為，安倍晉三原本就被指不滿岸田文雄的黨高層和閣僚人事安排，現在任命林芳正擔任要職，或會成為新政權內的導火線。