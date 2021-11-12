避親中說 日新外相辭日中友好會長

日本 新任外務大臣林芳正因親中立場引發關注，他11日舉行上任後首場記者會，宣布請辭國會跨黨派親中組織「日中友好議員聯盟」會長職務，以避免不必要的誤會。

林芳正從2017年12月開始擔任「日中友好議員聯盟」會長，翌年5月訪問中國 大陸，與中共高層會談，多次進行議員外交。

日本媒體報導，前首相安倍晉三與麻生太郎都不贊同親中的林芳正擔任外相，認為會對國際社會釋放錯誤訊息。

日本朝日新聞報導，林芳正宣布辭去「日中友好議員聯盟」會長，理由是「為了遂行外務大臣職務，避免不必要的誤會」。

媒體詢問會發生什麼誤會，林芳正說，他間接透過媒體報導等方式得知「各種意見」，但他並未提及提出「意見」的人是誰。

林芳正說，會要求中國採取負責任的行動，這是身為「知中派」的他所能做到的；將持續透過對話，合作解決共通的各項課題，了解對手總比不知對手來得好。

掌自民黨最大派系 「安倍派」成立

另據TBS電視台報導，日本執政黨自由民主黨內最大派系「細田派」，今天決定由安倍晉三接掌會長職務，「細田派」正式轉為「安倍派」。

細田派正式名稱為「清和政策研究會」，原會長細田博之昨天在眾議院特別國會中被選為眾院 議長，因此離開派系。

安倍原本就是細田派成員，2012年就任自民黨總裁（黨主席），並擔任首相第二次執政時，退出細田派前身「町村派」，不過安倍仍在派內保有影響力。