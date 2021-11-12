波蘭移民危機告急 歐盟擬擴大制裁 白俄嗆「斷氣」報復
白俄羅斯與歐洲聯盟成員國波蘭發生邊界移民危機糾紛，歐盟揚言祭出新制裁，白俄強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）今天則威脅會以切斷歐洲天然氣供應作為報復。
路透報導，俄羅斯銷往歐盟的天然氣，是經由穿越白俄羅斯的亞馬爾（Yamal）輸氣管送到波蘭和德國。而近幾周歐洲天然氣價格屢創新高，若供應出現任何中斷，當地天然氣市場將非常容易受到影響。
中央社引述法新社報導，盧卡申科告訴國內官員：「如果他們對我們施加額外制裁，我們必須予以回應。我們正帶給歐洲溫暖，他們卻威脅我們。如果我們停止供應天然氣會如何呢？」
盧卡申科還聲稱，邊界移民過去兩天接獲來自衝突不斷的烏克蘭東部提供的武器和爆裂物。「為何武器會來到這裡？他們想發動一場挑釁行動。」盧卡申科並提醒白俄羅斯軍隊應保持警覺。
近幾個月不斷有移民試圖跨過白俄羅斯國界進入波蘭，但本周卻突然湧現數百位移民一同嘗試越界，遭到波蘭邊境防衛隊擊退，使得這場危機來到新高峰。
西方政府指控盧卡申科誘使移民來到白俄羅斯，再將他們送到邊界讓他們進入波蘭，藉此報復歐盟先前為懲罰明斯克（Minsk）鎮壓反對派人士而對白俄施加制裁。
歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天表示，歐盟為了這場移民危機，還可能在下周對白俄羅斯或俄羅斯航空公司（Aeroflot）祭出新制裁。俄航被指協助運送中東難民至白俄羅斯，但俄航否認指控。
俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會第一副主席扎巴羅夫表示，如果俄羅斯航空公司受到制裁，莫斯科將考慮對西方國家的航空公司關閉俄羅斯領空。
此外，不是歐洲聯盟成員的烏克蘭，擔憂會成為波蘭與白俄羅斯邊境移民危機中的另一個前線。
烏克蘭內政部表示，烏克蘭邊防警衛、警察和國民衛隊今天將在與白俄羅斯接壤的邊境進行演習，以保衛烏克蘭免於遭移民可能試圖突破邊境入侵。
烏克蘭內政部的一份聲明引述部長莫納斯特斯基(Denys Monastyrskiy)指出，「為了對抗可能的移民危機，我們將讓內政部所有五個單位涉入，沒有例外。」
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