波蘭移民危機告急 歐盟擬擴大制裁 白俄嗆「斷氣」報復

白俄羅斯與波蘭邊界移民糾紛愈演愈烈，圖為波蘭警察在邊境戒備。(路透)

白俄羅斯 與歐洲聯盟成員國波蘭發生邊界移民 危機糾紛，歐盟揚言祭出新制裁，白俄強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）今天則威脅會以切斷歐洲天然氣供應作為報復。

路透報導，俄羅斯銷往歐盟的天然氣，是經由穿越白俄羅斯的亞馬爾（Yamal）輸氣管送到波蘭和德國。而近幾周歐洲天然氣價格屢創新高，若供應出現任何中斷，當地天然氣市場將非常容易受到影響。

中央社引述法新社報導，盧卡申科告訴國內官員：「如果他們對我們施加額外制裁，我們必須予以回應。我們正帶給歐洲溫暖，他們卻威脅我們。如果我們停止供應天然氣會如何呢？」

盧卡申科還聲稱，邊界移民過去兩天接獲來自衝突不斷的烏克蘭 東部提供的武器和爆裂物。「為何武器會來到這裡？他們想發動一場挑釁行動。」盧卡申科並提醒白俄羅斯軍隊應保持警覺。

近幾個月不斷有移民試圖跨過白俄羅斯國界進入波蘭，但本周卻突然湧現數百位移民一同嘗試越界，遭到波蘭邊境防衛隊擊退，使得這場危機來到新高峰。

西方政府指控盧卡申科誘使移民來到白俄羅斯，再將他們送到邊界讓他們進入波蘭，藉此報復歐盟先前為懲罰明斯克（Minsk）鎮壓反對派人士而對白俄施加制裁。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天表示，歐盟為了這場移民危機，還可能在下周對白俄羅斯或俄羅斯航空公司（Aeroflot）祭出新制裁。俄航被指協助運送中東難民至白俄羅斯，但俄航否認指控。

俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會第一副主席扎巴羅夫表示，如果俄羅斯航空公司受到制裁，莫斯科將考慮對西方國家的航空公司關閉俄羅斯領空。

此外，不是歐洲聯盟成員的烏克蘭，擔憂會成為波蘭與白俄羅斯邊境移民危機中的另一個前線。

烏克蘭內政部表示，烏克蘭邊防警衛、警察和國民衛隊今天將在與白俄羅斯接壤的邊境進行演習，以保衛烏克蘭免於遭移民可能試圖突破邊境入侵。

烏克蘭內政部的一份聲明引述部長莫納斯特斯基(Denys Monastyrskiy)指出，「為了對抗可能的移民危機，我們將讓內政部所有五個單位涉入，沒有例外。」