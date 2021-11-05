俄鋯石極音速飛彈將完測 明年可服役

俄國鋯石極音速巡弋飛彈明年起交付海軍使用。圖為俄國2019年在白海從戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦發射鋯石飛彈。（路透資料照片）

俄羅斯 總統普亭3日表示，俄國 「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈測試工作即將完成，明年起可交付俄國海軍使用。

路透報導，極音速巡弋飛彈極難偵測和攔截，是包括美國在內多國競相研發的次世代長程武器。俄國這項宣布，顯示已在這方面取得領先。

俄羅斯上月表示，已首度自潛艦上成功發射「鋯石」巡弋飛彈。

普亭在電視談話中說：「當前，研發和採用新式極音速武器系統、高能雷射與人工智慧系統所需的技術極其重要，將能有效對抗潛在軍事威脅，也意味將能進一步強化國家安全。」

他說，在測試期間，鋯石飛彈無論是潛射或艦射，都能成功擊中陸上和海上目標。

部分西方專家對俄羅斯新世代武器的先進程度有所質疑，但也都承認結合速度、高度和機動性的極音速飛彈 ，的確難以追蹤和攔截。

這種飛彈能在高層大氣中以五倍音速飛行，時速達到約6200公里，雖然較洲際彈道飛彈慢，但極音速滑翔的載具構型，讓飛彈在飛向目標時能夠變換彈道軌跡，避開防禦。

英國金融時報日前報導，中國8月間曾經成功試射極音速飛彈，但中國外交部否認這項報導。北韓也自稱在9月時試射極音速飛彈。