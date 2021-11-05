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金正恩首談終戰宣言 青瓦台：意義重大

編譯羅方妤／綜合4日電
北韓領導人金正恩日前首度談到南韓總統文在寅提議「終戰宣言」。（美聯社）
北韓領導人金正恩日前首度談到南韓總統文在寅提議「終戰宣言」。（美聯社）

韓聯社報導，南韓青瓦台評價稱，北韓領導人金正恩日前首度談到南韓總統文在寅提議「終戰宣言」，意義重大。

文在寅3日出訪匈牙利，是他訪歐之行的最後一站。他的高階幕僚當天對媒體表示，這是金正恩首度對外談到此事。

雖然該幕僚沒有具體說明金正恩言論指向哪件事，但外界普遍推測，他指的是金正恩今年9月在第14屆最高人民會議第5次會議言論。

金正恩當時說，如果南北韓互不信任和互相對抗的導火線仍在，就算發表終戰宣言，敵對行為也將持續。他又表示，首先要保證互相尊重，放下成見和雙重標準，先停止敵視和敵對政策

文在寅高階幕僚稱，北韓領導人向外界表明關注終戰宣言，意義重大，應在南韓和美國協商終戰宣言的基礎上，謀求與北韓談判的空間。

另據中央社報導，北韓因新冠病毒疫情封鎖邊境，與中國貿易也近乎停擺。南韓統一部官員表示，近期觀察到北韓與中國進行重啟鐵路貿易準備，可能已進入收尾階段。

南韓國家情報院10月28日在國會情報委員會答詢時表示，北韓新義州與中國丹東市之間的鐵路可能在11月恢復運行。韓聯社報導指出，丹東市府方近期也刊出「新鴨綠江大橋丹東口岸建設計畫」的招標公告，可能是為北韓與中國重新開放陸路運輸做準備。

一名南韓統一部官員向媒體表示，近期確實頻繁觀察到北韓與中國準備恢復物資貿易的動態，可能先以鐵路為主要方式重啟貨物運輸，後續是否開放其他管道貿易仍待觀察。

北韓為防止疫情傳入境內，大動作封鎖國境並逐步提高鎖國強度。官員表示，自去年10月以來，北韓與中國貿易幾乎中斷，今年3月開始雖有小幅進出口成長，但仍遠低於疫情爆發前水準，對北韓民生物資供給產生全面性影響。

北韓因發展核武等問題受到國際制裁，經濟狀況在疫情爆發前就已不樂觀，在疫情爆發封鎖邊境後更是雪上加霜，平壤當局自今年上半年開始放寬邊境封鎖等防疫措施，並新建防疫設施，外界預估將恢復與最大貿易夥伴中國的物資往來。

中方日前也與俄羅斯共同向聯合國安理會提案，要求放寬對北韓經濟、民生部分制裁。中國外交部表示，希望藉此促進重啟與北韓的對話，使朝鮮半島問題能在政治上獲得解決。

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