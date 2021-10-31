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拜登擬限制使用核武 盟友全反對 擔心「送中俄大禮」

編譯中心／綜合30日電
拜登有意確立「不先使用核武」等原則，引起美國盟友憂慮。（路透資料照片）
拜登有意確立「不先使用核武」等原則，引起美國盟友憂慮。（路透資料照片）

拜登競選時曾表示，考慮在「核態勢評估報告」（NPR）中確立核武「不先使用」及「唯一目的」等原則一事，引發盟國包括英國、法國、德國、日本、澳洲等關切，擔心將導致對中國和俄羅斯的嚇阻力下降。

「金融時報」報導，拜登政府考慮實施的核戰略指針中，「不率先使用」為不會主動使用核武；「唯一用途」指除非本土遭受直接攻擊等少數特定情况，否則美國不會使用核武，希望藉此減低中俄誤判美國動用核武的機會。

據報導，與美國簽訂「核保護傘」條約的各盟國，最擔心的是「單一目的」原則，認為並不會增加穩定性，一名歐洲官員更警告，如果成真將是送給中俄的「大禮」。

兩名知情人士透露，美國今年稍早曾就調整核武政策諮詢盟友意見，結果各國一面倒反對，憂心這麼做將動搖美國對中、俄長期布局的威懾力。

尤其在中俄及北韓的核威脅有增大跡象之際，美國的歐洲和印太盟友可能感到威脅，進而各自發展核武，觸發地區軍備競賽。

報指導出，22日美法峰會聯合聲明特地附有就核問題作緊密磋商的承諾，可見盟國焦慮。

美國國防部發言人表示，盟國的意見十分重要，美方持續諮詢它們，美國的「核保護傘」承諾仍然有效。拜登將在出席20集團（G20）峰會時交代想法。

2016年，當時歐巴馬政府就曾探討不首先使用核武，後來因遭到日本等部分盟國的反對而放棄。部分專家擔心，從近期的阿富汗撤軍等安全決策看來，拜登似乎表現出無視盟友和軍事顧問的態度，難保不會在核武政策上一意孤行。美國國防防長奧斯汀先前出席北約組織會議時，盟國也把握機會加緊遊說，表明反對美方調整核武策略。

美國 拜登 日本

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