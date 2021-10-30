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漁權爭議 法扣留艘漁船 英召見大使、軍艦候命防衝突

編譯中心／綜合29日電
英法漁權爭議加劇，法國27日在勒哈佛港口扣留一艘英國漁船。（路透）
英法漁權爭議加劇，法國27日在勒哈佛港口扣留一艘英國漁船。（路透）

英、法目前正就歐盟漁船欲在英國近海和海峽群島（Channel Islands）附近作業的許可規定爭執不休，英國28日已召見法國大使。據《每日郵報》報導，英國皇家海軍兩艘巡邏艦已進入戒備狀態，隨時候命應對潛在衝突。英、法領導人30日將趁出席羅馬G20峰會之便，進行會談。

英國與自治的澤西島（Jersey）和根西島（Guernsey）拒絕法國船隻在近海捕撈，讓法國感到憤怒。澤西島和根西島仰賴英國提供防衛和處理外交事務。法國當局27日進行查驗時，對兩艘英國漁船開罰，其中一艘漁船被扣留在勒哈佛（Le Havre）港口。

被法方扣押的英國漁船船長今日提堂，被控「駕駛非歐盟船舶未批准而在法國水域捕魚」，明年8月應訊，可被判罰7.5萬歐元和「行政處罰」。船舶所屬的蘇格蘭公司董事抱怨成為兩國爭拗磨心，強調按英國脫歐的漁業協議，英國漁船在法國水域捕撈扇貝是合法的。英國環境大臣尤斯蒂斯則強調歐盟確向被扣漁船發出執照，英方保留回應權利。

法國總理卡斯泰（Jean Castex）28日提議公開對話，盼解決與英國日益升高的漁權爭議，但數小時後，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）推文表示，她已召喚法國大使解釋「對英國和海峽群島所造成不成比例的威脅」。

唐寧街今天表示，英國首相強生和法國總統馬克宏將在參加20國集團（G20）峰會時，短暫面對面商談。

《哈芬頓郵報》報導，唐寧街一發言人強調，法國依舊是英國「強大且親密的盟友」。英國環境大臣尤斯蒂斯對英國廣播公司（BBC）提出了他的看法，他認為法國即將到來的大選是導致這些事件的主因。「很顯然法國要進行一場大選了，這可能是造成爭端的因素。」

另外，英國國防部部署兩艘巡邏艦候命，以防本周末捕撈執照到期的法國漁船有可能堵塞海峽群島的港口。歐盟發言人稱將尋求跟英國和法國會談化解爭端。

而法國政府則提出11月2日為死線，倘若英方未能在法國漁船在英國領海作業的問題帶來進展，將實施制裁。

法國總統馬克宏（左）與英國首相強生（右），兩人今年曾在G7峰會上見面。（Gett...
法國總統馬克宏（左）與英國首相強生（右），兩人今年曾在G7峰會上見面。（Getty Images）

英國 歐盟 馬克宏

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