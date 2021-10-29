俄威脅「斷氣」 逼小國遠離歐盟

俄羅斯被指利用天然氣供應，施壓東歐國家摩爾多瓦削弱與歐盟的關係。（路透）

俄羅斯近日接連被指控利用天然氣 供應，迫使歐洲國家遠離歐盟 ；包括東歐國家摩爾多瓦、烏克蘭 表示遭到施壓。

摩爾多瓦現由親歐派執政，但依賴俄國供應天然氣，該國與「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）的合約上月到期，該公司要求加價四成遭拒絕後，削減三分之一輸往摩爾多瓦的天然氣，並威脅若不償還近7.1億美元的欠款和簽訂新合約，將切斷供應。

金融時報報導，Gazprom要求摩爾多瓦調整與歐盟的自由貿易協議，並延遲實施歐盟能源市場改革規則，才會降低天然氣價格。俄國對此回應表示，談判純屬「商業性質」。

此外，烏克蘭也指控俄國試圖利用能源作為政治武器，威脅烏克蘭與歐洲的能源安全。Gazprom日前和歐盟成員國匈牙利簽署一項長期供應協議，之後暫停利用經由烏克蘭的管道向匈牙利輸送天然氣，將使烏克蘭損失大筆「過境支付費」。這項新天然氣協議引發匈牙利與烏克蘭的外交齟齬，雙方在9月28日相互召喚對方大使表達抗議。

歐盟正積極協助相關國家處理能源危機，摩爾多瓦外長波佩斯庫表示，歐盟已就如何在數天內分散天然氣供應提供建議，羅馬尼亞近年則在摩爾多瓦建造新的天然氣管道。

摩爾多瓦官員26日到聖彼得堡與Gazprom代表會談，另有官員27日前往布魯塞爾，討論增加歐盟資助和貸款。

另外，央廣報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾28日表示，摩爾多瓦是俄羅斯企圖利用天然氣霸凌的較小受害鄰邦，但是波瑞爾並未提供相關細節。

克里姆林宮27日否認俄羅斯天然氣工業公司利用與基希訥烏的天然氣談判，試圖取得政治讓步，但波瑞爾拒絕克宮的這項論點。

波瑞爾在布魯塞爾與摩爾多瓦總理加夫里利策舉行的新聞發布會上說：「在全球範圍內，全球天然氣價格上漲並非是將天然氣供應武器化的結果，但就摩爾多瓦而言，答案『是這樣的』。」但他並未提供任何有關俄羅斯施壓的詳細證據。