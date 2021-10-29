伊朗釋善意 下月底前重返核談判

伊朗宣布下月底前重返核談判。圖為在維也納國際原子能機構總部的伊朗國旗。(路透)

伊朗 外交部副部長巴格瑞卡尼27日表示，將於下月底之前重新參與核談判，確切日期會在一周內公布，看似對停滯數月的談判及形同毀棄的核協議發出善意訊息。

伊朗同意重啟核談判，若達成協議，美國 勢必將解除川普政府時代實施的伊朗石油禁運。雖然伊朗短期內還不會重返原油市場，但此一消息加上美國原油庫存增幅超過預期，已讓國際油價27日應聲跌逾2%，28日繼續下滑。

伊朗談判代表巴格瑞卡尼說：「我們和歐盟 特使莫拉有認真且具建設性的對話。我們同意在11月底之前開始談判，確定日期將於未來一周公布。」

美國對伊朗的宣示態度審慎，但表示經過先前在維也納的六輪會談，如今只剩少數的問題需要解決。國務院發言人說：「我們準備好重返維也納展開談判，並且相信有可能快速取得共識，在各方全面遵守規定之下落實核協議。」

美國等五個安理會常任理事國和德國，2015年與伊朗簽署核協議，伊朗承諾降底鈾濃縮量及離心機數量，美國等西方國家則解除對伊朗的經濟制裁。

不過美國前總統川普2018年5月片面宣布退出核協議，並對伊朗重啟制裁，之後伊朗也表示不再單方面遵守協議，向美國施壓。

伊朗前總統羅哈尼因協議失敗飽受批評，8月就任的新總統萊希對西方極不信任，曾誓言要採取強硬路線，重啟談判的前提是美國解除制裁，包括解凍伊朗在海外銀行的100億美元資產。

美國拜登政府曾和羅哈尼政府進行六輪間接談判，由歐盟居間斡旋，但在萊希當選後中斷，國際原子能總署（IAEA）監控伊朗核活動的作業也被打斷，將於下月中旬討論此案，可能成為重啟談判時程的重要依據。