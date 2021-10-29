印度射飛彈 射程及中國大城 恐讓印中邊界談判更陷僵局
在印中邊界談判陷入僵局之際，印度宣布試射可攜帶核彈頭的「烈火—五」（Agni-5）地對地洲際彈道飛彈，飛彈射程可及中國大部分重要城市。
印度國防部27日晚發布聲明，「烈火—五」試射於晚間7時50分在孟加拉灣的卡蘭島完成；這座島嶼是以印度前總統、航太專家卡蘭命名，印度國防研究暨發展組織的整合飛彈試射場設在這裡。聲明表示，烈火—五使用三節固體燃料火箭推進，射程達5000公里，且維持極高精準度。
印度國防部表示，這次試射有助印度取得「最低可靠嚇阻能力」，且承諾「不會率先使用」。
印度國防研究暨發展組織從2008年開始研發烈火—五，2012年4月以來多次試射成功。雖然印度國防部鮮少談及烈火—五的核武器攜帶能力，但印度媒體聲稱，它可攜帶1000公斤的核彈頭。
27日試射是在印中邊界談判陷入僵局、中國全國人民代表大會常務委員會通過「陸地國界法」後進行。印度學者擔心中國這項新法可能使解放軍在邊境更冒進。印度軍方稍早表示，自印中邊界談判三周前陷入僵局後，中方部隊邊境活動有更頻繁跡象。
A proud moment for 🇮🇳— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) October 27, 2021
India successfully test-fires surface-to-surface ballistic missile Agni-5, capable of striking targets at ranges up to 5K km with very high degree of accuracy.
Proud! Congratulations to @DRDO_India pic.twitter.com/jnHEGhqRuW
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