印度射飛彈 射程及中國大城 恐讓印中邊界談判更陷僵局

在印中邊界談判陷入僵局之際,印度 宣布試射可攜帶核彈頭的「烈火—五」(Agni-5)地對地洲際彈道飛彈,飛彈射程可及中國 大部分重要城市。

印度國防部 27日晚發布聲明,「烈火—五」試射於晚間7時50分在孟加拉灣的卡蘭島完成;這座島嶼是以印度前總統、航太專家卡蘭命名,印度國防研究暨發展組織的整合飛彈試射場設在這裡。聲明表示,烈火—五使用三節固體燃料火箭推進,射程達5000公里,且維持極高精準度。

印度國防部表示,這次試射有助印度取得「最低可靠嚇阻能力」,且承諾「不會率先使用」。

印度國防研究暨發展組織從2008年開始研發烈火—五,2012年4月以來多次試射成功。雖然印度國防部鮮少談及烈火—五的核武器攜帶能力,但印度媒體聲稱,它可攜帶1000公斤的核彈頭。

27日試射是在印中邊界談判陷入僵局、中國全國人民代表大會常務委員會通過「陸地國界法」後進行。印度學者擔心中國這項新法可能使解放軍在邊境更冒進。印度軍方稍早表示,自印中邊界談判三周前陷入僵局後,中方部隊邊境活動有更頻繁跡象。

