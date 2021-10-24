拜登馬克宏通話 修補「潛艦風波」後美法緊張關係

美國 總統拜登 與法國總統馬克宏 22日在電話中談到加強歐洲防務，以及在非洲和印度太平洋地區的安全合作。先前澳洲毀棄與法國的潛艦交易，改與美合作而激怒法方，目前美法仍努力和好。

白宮聲明說，拜登與馬克宏「談到要致力讓歐洲防務更強大、更具效能，同時確保與北大西洋公約組織（NATO）互補」。兩人主要討論在印太和西非沙赫爾地區的安全合作，以及如何增強歐洲防衛能力。

拜登本月底將在羅馬舉行的20國集團（G20）峰會與馬克宏碰面，繼續討論上述議題。法國總統府艾麗榭宮也發布了類似聲明。

白宮還宣布，副總統賀錦麗下月將赴巴黎與馬克宏會談，討論「跨大西洋關係對全球和平穩定的重要性」，尤其是在新冠疫情、氣候危機、非洲沙赫爾（Sahel）地區及印太地區等方面的合作。

路透也提到，美國貿易代表戴琪22日也與法國外貿部長里斯特，在G7貿易部長會議場邊會面。戴琪在對話中強調美國「與法國加強雙邊關係」的承諾。

拜登與馬克宏上次聯繫是在9月22日，這也是自澳洲毀約以來，兩人首度交談。在那次通話中，拜登承諾會尊重法國主導的促進歐洲防務及自主權行動。法國也做了些讓步，同意駐美大使返回華府。

澳洲上月取消向法國下訂柴電潛艦的660億美元鉅額合約，轉而與美英組成AUKUS三方聯盟，並尋求美國技術，打造核動力潛艦艦隊，法方對此怒火中燒，更召回駐美與駐澳大使。雖然拜登並未就私下與澳洲商談向法國道歉，卻也承認此事「本可從盟國之間的公開磋商中受益」。