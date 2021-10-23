俄國示強稱成功射彈 俄媒：可攜帶極音速彈頭

據俄國 媒體報導，俄羅斯 防部宣布，俄軍一艘核潛艇21日在靠近北極圈的白海成功發射了一枚潛射彈道導彈。這是俄國海軍一系列導彈發射測試的最新一次。報導提到，該導彈具有攜帶極音速彈頭的能力。

據「今日俄羅斯」（RT）21日報導，俄國防部稱「克尼亞茲・奧列格」號（Knyaz Oleg）核潛艇21日發射「布拉瓦」（Bulava）導彈後，完成最後階段的技術評估。導彈從靠近斯堪的納維亞的白海升空， 證實擊中位於堪察加半島（Kamchatka）的庫拉靶場（Kura firing range）地面，它距離莫斯科以東6000多公里。

俄國軍方在一份聲明中說，導彈從水下位置發射，「導彈彈頭在預計時間內成功飛抵指定區域。」聲明並指出，這艘核潛艇2021年底進入俄羅斯海軍服役，此前俄海軍已部署了另外四艘同型潛艇。

另NHK報導，俄軍近日動作頻頻，本月18日中俄10艘艦艇首度共同穿越津輕海峽，從日本 海進入太平洋。20日行駛至伊豆群島附近海域時，兩架直升機從中俄艦艇上起飛，日本航空自衛隊戰鬥機緊急升空因應；兩架直升機未進入日本領空。

津輕海峽是「國際海峽」，國際上允許包括軍艦在內的外國船隻航行通過。報導說，這10艘中俄海軍船艦先前在日本海進行聯合軍演，日本防衛省將分析中俄這次舉動，並持續保持警戒與監視。

此外，英國國防大臣華勒斯21日呼籲盟友，應正視中國及俄羅斯的飛彈軍力發展威脅。對於中國是否如外傳於今年夏天二度試射極音速飛彈，華勒斯稱他無法證實或否認相關細節。

華勒斯進一步表示，中俄的太空和網路軍力「不相上下」。此外，太空已被中國和俄羅斯軍事化，兩國皆已測試過太空武器。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）近日接受「金融時報」專訪時曾提到，北約未來10年的戰略將擴大納入「中國崛起」因素，而俄羅斯-中國軸心恐造成區域局勢動盪。