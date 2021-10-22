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南韓獨力發射衛星 入軌失敗

編譯張佑生╱綜合21日電
南韓首架「國產」運載火箭「世界號」於當地時間21日下午5時在全羅南道高興郡羅老宇宙中心發射升空，但人造衛星未進入軌道。(Getty Images)
南韓首架「國產」運載火箭「世界號」於當地時間21日下午5時在全羅南道高興郡羅老宇宙中心發射升空，但人造衛星未進入軌道。(Getty Images)

韓聯社報導，南韓科學技術資訊通信部長官林惠淑21日舉行記者會，宣布南韓自主研發的「世界」號運載火箭（KSLV-Ⅱ）正常完成了全部飛行程式，順利將1.5噸重的試驗衛星送入700公里高的太陽同步軌道，但由於衛星速度沒有達到預定的每秒7.5公里，未能成功入軌。

不過，南韓總統文在寅盛讚發射成功是「重大成就」，表示全力支持航太事業發展，包括2030年登月。

「世界」號當地時間21日下午5點在位於全羅南道高興郡的羅老宇宙中心點火發射。在經過12級分離，整流罩分離和二級主發動機關機，三級發動機點火後繼續正常飛行並熄火脫落，火箭於5點15分在700公里太陽同步軌道與衛星成功分離。

林惠淑表示，一級火箭由4個75噸級推力液體發動機捆綁而成，產生300噸級推力。當天的發射驗證了火箭一級飛行正常。據悉，該技術為南韓國內運載火箭首次採用，也是此次研發項目的最大難點之一。林惠淑還指出，12級分離、拋整流罩、三級發動機點火成功是預期成果，這表明國內航太技術已達到了一定的水準。

據分析，第三級發動機未能達到預定燃燒521秒的目標，在475秒提前停止，導致速度不足進而未能將衛星送入既定軌道。航空宇宙研究院發射體開發本部長高正煥表示，在觀察第三級火箭飛行時發現燃燒時間可能提前了40至50秒，目前還未對所有測量數據進行分析。

科學技術資訊通信部計劃成立發射調查委員會，查明第三級發動機提前停止工作的具體原因，並拿出優化方案，為第二次發射做準備。據悉，「世界」號運載火箭暫定於明年5月19日進行第二次發射。

運載火箭技術是一項尖端技術，全球只有少數國家具有獨立發射衛星的能力。現在世界上擁有衛星發射能力的有美國、俄羅斯、歐洲、中國、日本、印度6個國家和地區。以色列、伊朗、北韓不在其列，只擁有300公斤以下低軌小衛星自主發射能力。

南韓總統文在寅(前)在第一枚國造火箭「世界」號升空後發表談話。（歐新社）
南韓總統文在寅(前)在第一枚國造火箭「世界」號升空後發表談話。（歐新社）

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