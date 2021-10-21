歐洲議會決議 促深化與台灣關係、推動雙邊投資協定

歐洲議會21日通過決議，要求歐盟深化與台灣的關係並啟動投資協定談判。 歐新社

路透報導，歐洲議會議員21日通過一項決議，要求歐盟 須深化與台灣 的關係，並開始討論與台灣簽署投資 協定；此舉激怒北京當局，因為2020年達成的中歐投資協定迄今仍遭擱置。

中國外交部發言人汪文斌表示，「中方對此表示強烈譴責和堅決反對」，並說「歐洲議會應立即停止損害中國主權和領土完整的言行」。

歐洲議會以580票對26票的表決結果支持這項不具約束力的決議案，要求歐盟執委會「緊急開始對雙邊投資協定進行影響評估、公眾咨詢和範圍界定」。

歐洲議會的議員還要求把歐盟在台北的「歐盟經貿辦事處」更名為「歐盟駐台灣辦事處」，實質提升該辦事處的地位。歐盟及其成員國與台灣之間都沒有正式的外交關係，

歐盟在2015年把台灣列入有資格協商投資協定的貿易夥伴名單，但迄今尚未與台灣展開談判，儘管台灣極欲達成協定。

歐盟與最大貿易夥伴中國去年所敲定的一項類似投資協定，已遭阻擋數個月；在北京因人權爭議對歐盟議員實施制裁後，歐洲議會決定凍結這項投資協定的批准程序。

與此同時，全球半導體短缺讓台灣對歐盟的吸引力日益升高，歐盟正遊說台灣的主要晶片製造商赴歐盟投資。