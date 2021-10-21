我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

突射飛彈引聯國戒備 北韓稱「非針對美國」

編譯中心／綜合21日電
朝中社發布的照片顯示，北韓國防科學院19日試射新型潛射飛彈。（歐新社）
朝中社發布的照片顯示，北韓國防科學院19日試射新型潛射飛彈。（歐新社）

北韓19日試射潛射彈道飛彈（SLBM），美國副國務卿薛曼表示，美國已跟北韓直接接觸，準備好無條件對話，聯合國安理會也為此召開緊急閉門會議。北韓外務省發言人21日透過官媒北韓中央通信社表示，試射並非針對美國，對於安理會的動作表示遺憾。

韓聯社報導，北韓外務省發言人在官媒採訪中表示，美國將北韓「合法行使自衛權」，誤導為違反聯合國安理會決議、威脅區域和平安全的行為，安理會也對此召開緊急會議，北韓將此視為「嚴重刺激舉動」，並對美國的「不合理反應」表達憂慮。

發言人說，「若不要對我們正常且合法行使主權的行動找碴，就不會發生可能誘發朝鮮半島緊張情勢的事」，並警告「美國及其屈從勢力」，若執意選擇錯誤的行動，可能招致更嚴重後果。他也強調，潛射彈道飛彈試射並未對周邊國家及地區造成安全威脅，也並非有意針對美國，「純粹是依先前計畫進行的國防行動，美方不須為此擔憂煩惱」。

北韓19日上午發射一枚飛行物體，據官媒報導，此為一枚新型潛射飛彈，使用多種先進制導技術。美國副國務卿薛曼同日出席活動時表示，美方曾屢次強調不敵視北韓，已做好「無條件對話」的準備，盼北韓做出積極回應；聯合國安理會在英國及美國要求下，於20日下午就北韓試射飛彈一事召開緊急閉門會議。

美國副國務卿薛曼19日稱已跟北韓接觸，準備好無條件對話。（歐新社）
美國副國務卿薛曼19日稱已跟北韓接觸，準備好無條件對話。（歐新社）

另據韓媒報導，北韓19日試射的飛彈與11日在北韓國防發展展覽會上亮相的迷你潛射飛彈相比，形狀大致相同，但尺寸變小；南韓專家分析，飛彈彈頭較小可能是為了在潛艦上搭載多枚飛彈，還能變軌飛行，因而較難攔截。

北韓 美國 聯合國

上一則

真子公主重逢未婚夫「聽腳步聲」秒落淚 在美找到的工作曝光

下一則

病毒沒完沒了…Delta「後代」在英擴散 傳染力高10%

延伸閱讀

北韓證實發射潛射飛彈 技術升級能變軌、難攔截

北韓證實發射潛射飛彈 技術升級能變軌、難攔截
美副國務卿薛曼：已跟北韓直接接觸 準備好無條件對話

美副國務卿薛曼：已跟北韓直接接觸 準備好無條件對話
北韓試射潛射飛彈 美：停止挑釁…重申對盟友堅定承諾

北韓試射潛射飛彈 美：停止挑釁…重申對盟友堅定承諾
土俄談擴大軍事合作 美警告別再買俄武器

土俄談擴大軍事合作 美警告別再買俄武器

熱門新聞

阿爾巴尼亞以旅遊業聞名。(Pexels)

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

2021-10-17 16:44
英國首相強生。(美聯社)

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

2021-10-19 12:25
凱特身為大嫂又是未來英國王后，卻有自己的理由無心和小叔之妻混熟。（路透資料照片）

梅根、凱特好不起來 婚禮大吵 原因竟出在凱特這問題

2021-10-18 17:15
英國女王伊麗莎白二世2015年在白金漢宮以國宴款待中國國家主席習近平，兩人舉杯互敬。美聯社

英國女王被要求戒酒 背後原因曝光

2021-10-15 07:18
北韓11日舉辦國防發展展覽會，照片中一名穿著亮藍色緊身衣的男子，吸引了大家的目光。（Getty Images）

金正恩旁的怪人是誰？緊身衣引注目 網笑「人間砲彈」

2021-10-13 19:08
真子因為長期承受一系列的輿論「誹謗中傷」，經由醫師診斷罹患「複雜性PTSD」（複雜性創傷後壓力症候群），真子日常生活中出現明顯的焦慮和恐慌、精神無法集中、深沉的悲觀無力感，身心無法負荷。 (歐新社)

日本社會集體公婆化「真子公主結婚」的世論破壞風波

2021-10-14 20:03

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除