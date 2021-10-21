突射飛彈引聯國戒備 北韓稱「非針對美國」

朝中社發布的照片顯示，北韓國防科學院19日試射新型潛射飛彈。（歐新社）

北韓 19日試射潛射彈道飛彈（SLBM），美國 副國務卿薛曼表示，美國已跟北韓直接接觸，準備好無條件對話，聯合國 安理會也為此召開緊急閉門會議。北韓外務省發言人21日透過官媒北韓中央通信社表示，試射並非針對美國，對於安理會的動作表示遺憾。

韓聯社報導，北韓外務省發言人在官媒採訪中表示，美國將北韓「合法行使自衛權」，誤導為違反聯合國安理會決議、威脅區域和平安全的行為，安理會也對此召開緊急會議，北韓將此視為「嚴重刺激舉動」，並對美國的「不合理反應」表達憂慮。

發言人說，「若不要對我們正常且合法行使主權的行動找碴，就不會發生可能誘發朝鮮半島緊張情勢的事」，並警告「美國及其屈從勢力」，若執意選擇錯誤的行動，可能招致更嚴重後果。他也強調，潛射彈道飛彈試射並未對周邊國家及地區造成安全威脅，也並非有意針對美國，「純粹是依先前計畫進行的國防行動，美方不須為此擔憂煩惱」。

北韓19日上午發射一枚飛行物體，據官媒報導，此為一枚新型潛射飛彈，使用多種先進制導技術。美國副國務卿薛曼同日出席活動時表示，美方曾屢次強調不敵視北韓，已做好「無條件對話」的準備，盼北韓做出積極回應；聯合國安理會在英國及美國要求下，於20日下午就北韓試射飛彈一事召開緊急閉門會議。

美國副國務卿薛曼19日稱已跟北韓接觸，準備好無條件對話。（歐新社）

另據韓媒報導，北韓19日試射的飛彈與11日在北韓國防發展展覽會上亮相的迷你潛射飛彈相比，形狀大致相同，但尺寸變小；南韓專家分析，飛彈彈頭較小可能是為了在潛艦上搭載多枚飛彈，還能變軌飛行，因而較難攔截。