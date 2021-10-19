北約戰略目標 納入「對抗中國」連帶抗俄羅斯

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格受訪時表示，北約將大幅擴張目標範圍，包括將對抗中國崛起納入其中。(路透資料照片)

北約將在明年峰會通過未來十年的戰略概念，秘書長史托騰柏格日前接受金融時報專訪時說，北約將大幅擴張目標範圍，將對抗中國 崛起納入其中。此話除凸顯北約對戰略目標做出重大反思外，還反映出美國地緣戰略重心轉向亞洲。北約現行戰略概念是在2010年通過實施，當時未提及中國。

史托騰柏格表示，中國的網路能力、新技術與長程飛彈已影響歐洲安全，如何保護北約盟國不受到威脅，將在未來十年的新戰略原則中「徹底」解決。

史托騰柏格指出，北約盟國將尋求「縮減」境外活動並「擴大」國內防禦韌性，以增強抵禦外部威脅能力。

明年將卸任秘書長的他說：「中國離我們愈來愈近，我們在北極看到他們。我們在網路空間看到他們。我們看到他們大力投資我們國家的關鍵基礎設施。當然，他們會有愈來愈多能打到所有北約盟國的高射程武器。他們正建造很多的遠程洲際飛彈發射井。」

他還表示，北約不應將中國的威脅跟俄國 分開看待，因中俄合作密切且北約之所以在科技上加大投資力道，都是因為這兩個國家。

另外，澳洲戰略政策研究所執行董事詹寧斯18日在官網撰文指出，一旦台海戰事爆發，世界各國將會形成民主與威權陣營對壘的局面，呼籲20國集團（G20）召開緊急會議表態維護台灣安全。

俄羅斯 暫停北約代表團工作

此外，北約在月初宣布8名俄羅斯代表團成員為「未經通報的俄國情報官員」，其從事活動與派任內容不符，因此將他們驅逐。俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天表示，因應北約行動，俄國將自11月1日暫停包括軍事代表的所有代表團在北約所有活動，並關閉北約在莫斯科的代表團。

事實上，俄羅斯並非華府領導的北約成員國之一，但在北約-俄羅斯委員會（NATO-Russia Council）框架下長期派遣觀察代表團。委員會成立至今已有20年，目的是為促進彼此在共同安全領域上的合作。然而自莫斯科於2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞（Crimea）後，委員會已大致停止運作。