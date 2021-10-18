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美預測北韓明年恢復核試 美韓日情報首長將會晤商討

編譯羅方妤／綜合17日電
金正恩12日參觀國防展「自衛─2021」。（路透）
金正恩12日參觀國防展「自衛─2021」。（路透）

美國國防情報局17日發表北韓軍力分析報告，內容包括北韓核武、彈道飛彈、無人機與網路能力，及其長久以來的弱點是後勤補給。報告預測，北韓未來可能再度進行核試，且明年就可能恢復長程彈道飛彈試射，但未披露相關證據。

日本共同社發自美國華府報導指出，北韓2018年表明，由於已實現核武開發目標，將中止核試以及洲際彈道飛彈發射實驗。若北韓恢復測試，勢必導致美國與北韓關係及東亞緊張情勢升高。

美國國防情報局指出，近年來，「北韓領導人金正恩優先發展和展示能搭載核武，打擊美國等遠方對手的武器」，反映北韓戰略關注「威懾和脅迫」，讓彈道飛彈搭載核武，使其確實發揮機能，已成為北韓終極目標。情報局認為，平壤當局可能為了驗證武器性能而實施地下核試。

報告也指出，北韓可能發展和增強包括陸基及潛射彈道飛彈、核武、無人機與網路能力。而且相較於使用液體燃料，固體燃料彈道飛彈的發射準備時間更短，預測北韓也會著手改良這類彈道飛彈。

報告表示，金正恩已將核武和常規部隊現代化列為優先事項。北韓目前具備電子作戰能力，及全球定位系統和干擾衛星等空間反制能力。報告也說，北韓的彈道飛彈理論上可能干擾軌道運行衛星。

北韓軍力長期存在的弱點是「持續作戰行動」所需的後勤補給。國防情報局表示，雖然地下道路和軍事設施可協助金氏政權在衝突中存活，但北韓只有維持二至三個月「防禦作戰行動」的充足補給能力。

這篇報告還描述金正恩是北韓軍方的「核心」，他曾在公開聲明中暗示，自己對該國核武有「唯一發射權」。

此外，南韓聯合新聞通訊社16日引述南韓政府消息人士報導稱，美國、南韓和日本的情報首長可望於下周初在首爾舉行閉門會談，討論北韓等議題。

韓聯社表示，美國國家情報總監海恩斯將會晤南韓國家情報院院長朴智元，以及日本內閣情報調查室情報調查官瀧澤裕昭，這將是3人自今年5月以來首次會面。美國國家情報總監辦公室（ODNI）未立即回應置評要求。

北韓 美國 彈道飛彈

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