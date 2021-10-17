岸田擬改日本安保戰略 載明「可主動攻擊敵軍基地」

日本首相岸田文雄15日接受日本讀賣新聞專訪時說，考慮在「國家安全保障戰略」寫明，讓日本擁有摧毀敵方飛彈基地的能力。（路透）

日本 首相岸田文雄15日接受日本讀賣新聞專訪時說，考慮在「國家安全保障戰略」寫明，讓日本擁有摧毀敵方飛彈基地的能力。

岸田說，在國家安保戰略載明為了自衛而擁有攻擊敵方基地的能力「是一個選項」。

岸田提到北韓 持續研發的「極音速滑翔載具」及變軌飛行的彈道飛彈等威脅，認為「飛彈技術日益複雜，為保護國民生命財產，考慮所有務實選項很重要」。

至於修改國家安保戰略的時間點，岸田只說「會盡快來做」，未提及具體時間。岸田還說，希望今年底前能訪美，與美國總統拜登會面。

2020年，時任首相安倍晉三宣布，會評估日本是否該取得「敵基地攻擊能力」，主要是為因應北韓等國持續研發難以攔截的新型飛彈。擁有這種能力是為了強化日本的嚇阻力。不過，安倍的繼任者菅義偉同年9月上任後，擱置相關討論。

為了能夠制訂「經濟安全保障推進法」（暫訂名稱），岸田指出，目標是在明年初召集的國會中提出相關草案。為了強化半導體等供應鏈 ，日本政府打算將在新法中加入給予補助等方式，以吸引企業到日本投資以及設廠。岸田說，在日本境內建立完整的供應鏈非常重要。

另外，有關給予受新冠疫情影響的非正式勞工等經濟支援，岸田說，必須向身處困境的民眾迅速給付現金，「金額固然重要，但基於從去年得到的教訓，給付速度更重要」。