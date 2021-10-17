我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

露餡自曝「殺妻殺友」剛判無期 美富豪傳染疫病重

川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

岸田擬改日本安保戰略 載明「可主動攻擊敵軍基地」

編譯李京倫／綜合16日電
日本首相岸田文雄15日接受日本讀賣新聞專訪時說，考慮在「國家安全保障戰略」寫明，讓日本擁有摧毀敵方飛彈基地的能力。（路透）
日本首相岸田文雄15日接受日本讀賣新聞專訪時說，考慮在「國家安全保障戰略」寫明，讓日本擁有摧毀敵方飛彈基地的能力。（路透）

日本首相岸田文雄15日接受日本讀賣新聞專訪時說，考慮在「國家安全保障戰略」寫明，讓日本擁有摧毀敵方飛彈基地的能力。

岸田說，在國家安保戰略載明為了自衛而擁有攻擊敵方基地的能力「是一個選項」。

岸田提到北韓持續研發的「極音速滑翔載具」及變軌飛行的彈道飛彈等威脅，認為「飛彈技術日益複雜，為保護國民生命財產，考慮所有務實選項很重要」。

至於修改國家安保戰略的時間點，岸田只說「會盡快來做」，未提及具體時間。岸田還說，希望今年底前能訪美，與美國總統拜登會面。

2020年，時任首相安倍晉三宣布，會評估日本是否該取得「敵基地攻擊能力」，主要是為因應北韓等國持續研發難以攔截的新型飛彈。擁有這種能力是為了強化日本的嚇阻力。不過，安倍的繼任者菅義偉同年9月上任後，擱置相關討論。

為了能夠制訂「經濟安全保障推進法」（暫訂名稱），岸田指出，目標是在明年初召集的國會中提出相關草案。為了強化半導體等供應鏈，日本政府打算將在新法中加入給予補助等方式，以吸引企業到日本投資以及設廠。岸田說，在日本境內建立完整的供應鏈非常重要。

另外，有關給予受新冠疫情影響的非正式勞工等經濟支援，岸田說，必須向身處困境的民眾迅速給付現金，「金額固然重要，但基於從去年得到的教訓，給付速度更重要」。

日本 北韓 供應鏈

上一則

峇里島規模4.8淺震至少3死7重傷 山崩阻礙搜救

下一則

德國「紅綠燈」聯盟拚聖誕節前組閣 蕭茲將任總理

延伸閱讀

為3.5兆預算案 桑德斯「越界」惹怒曼欽

為3.5兆預算案 桑德斯「越界」惹怒曼欽
拜登稅法細則 對華人華資企業影響有多大

拜登稅法細則 對華人華資企業影響有多大
COP26在即 拜登砍1500億潔淨電力績效計畫

COP26在即 拜登砍1500億潔淨電力績效計畫
新稅法即將出台家庭如何應對？黃海蒂為您支招

新稅法即將出台家庭如何應對？黃海蒂為您支招

熱門新聞

哈利（右）溫柔注視梅根，被八卦雜誌稱只是演給大家看。（路透資料照片）

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

2021-10-09 07:08
美國德州39歲婦女布里奇塔．加爾扎育有兩名子女，去年9月意外被劇毒蜘蛛咬，差點送命。圖為示意圖。歐新社

太毒...婦遭蜘蛛咬 一腿慘遭截肢 存活率剩2%

2021-10-09 12:53
根據北韓官媒11日公布的影片，金正恩踏著紅地毯入場時，身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋，搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。路透

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

2021-10-11 10:36
巴西街頭近日出現令人心碎一幕，一對不到20歲的青少年夫妻被槍殺後，他們的孩子只能無助地坐在父母的血泊中。（截圖自推特）

父母於街頭遭槍殺 10個月大男嬰呆坐血泊中無助哭泣

2021-10-12 01:28
越南準備返鄉的工人在檢查站等待。（路透）

越南200萬人「大出逃」遠離疫情重災區 工廠危機加劇

2021-10-10 21:14
同樣接種疫苗，但每個國家的新冠肺炎病故人數比不一樣。（美聯社）

同樣打新冠疫苗 有些國家病故人數較多？關鍵5因素影響

2021-10-13 04:12

超人氣

更多 >
王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬
跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬

跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬
美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效

美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效
紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執
可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象