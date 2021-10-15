還不想走？普亭：我還可再次合法競選總統

俄羅斯總統普亭拒絕談論接班人，指會「破壞」俄國政治體系穩定。(路透)

現年69歲的普亭 將在2024年結束當前總統任期，他昨天接受美國CNBC訪問，拒絕透露本屆任期結束後是否續留克里姆林宮，他說談論接班人會「破壞」俄國政治體系穩定，並表示尚未替自己的未來作出任何規畫。

已擔任總統或總理超過20年的普亭表示，談論他的接班人選會破壞俄國局勢穩定，「局勢必須安全且穩定，來讓權力結構和國家結構以自信的方式運作，並沉著地展望未來」。他說自己可以再次合法競選總統，但又表示尚未作出任何決定：「我寧願不去回答這類問題，距離下次選舉還很久。」

俄國當局去年通過憲法修正案，使普亭可在2024年總統任期結束後再選兩任，以一路掌權至2036年；反對派人士則批評，普亭計畫「作一輩子總統」。

不過有些政治學者並不排除普亭在不久後未來下台的可能性，並指俄國菁英內鬥的跡象已大增。

此外，歐洲天然氣 供應問題讓世人關注俄羅斯 動作，俄羅斯占歐洲地區天然氣供應的三分之一，歐洲政界人士指責俄國供應不足。普亭13日在一場能源會議上駁斥說，俄羅斯不會把天然氣供應當作武器來使用，並準備幫助歐洲解決能源危機。歐盟正要召開高峰會，應付能源價飆升問題。

普亭駁斥有關俄羅斯將能源當作武器的指控，指這是出於政治動機的鬼扯言論，沒有任何根據。

俄羅斯和歐洲近期捲入一場紛爭，即雙方的新天然氣管道北溪二號，該管道已經建設完成，但美國和部分歐洲國家反對，擔心歐洲將更依賴於俄羅斯。

而歐洲一些政治人物指控，莫斯科正把天然氣燃料當作談判籌碼；俄羅斯則否認該指控。

普亭指責歐洲國家沒有為冬天增加天然氣儲備，反而更依賴天然氣現貨供應，推高了天然氣價格。普亭強調俄方持續履行雙方供應合約，若歐洲要求增加供應，俄方將不會拒絕。