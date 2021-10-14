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再釋善意 白宮安全顧問：美願與北韓會面「無條件協商」

編譯中心／綜合13日電
根據北韓官媒12日釋出的照片，北韓領導人金正恩站在彈道飛彈旁跟官員們講話。（路透）
根據北韓官媒12日釋出的照片，北韓領導人金正恩站在彈道飛彈旁跟官員們講話。（路透）

北韓剛過勞動黨76周年黨慶之際，美國白宮國家安全顧問蘇利文12日在華府重申，美國並不推行敵視北韓的政策，再次強調美方願意隨時隨地與北韓無條件見面。

蘇利文當天與南韓青瓦台國家安保室室長徐薰舉行會談。青瓦台表示，美方在此次會談中再次強調，願在任何時候與北韓無條件進行協商。韓美商定將就具體的解決北韓問題方案保持密切合作。　　

青瓦台安保室在會談結束後表示，已確認美方對北韓不採取敵對政策的「真誠態度」，並闡明美方與北韓的對話意志和敦促北韓回應較為罕見。北韓一直主張拒絕與美方對話是由於美國持續採取敵對政策。

拜登政府此前也反覆表明上述立場，但這一次是負責對北韓、對外政策的國安首長在朝方最高領導人表態後釋放信號，北韓將如何反應更引人關注。北韓領導人金正恩11日在國防發展展覽會上發表講話，表示美國近日頻繁表示對北韓沒有敵視態度，但目前沒有任何行為證據讓人相信他們的話。

此外，北韓在國防展大秀軍事肌肉，南韓專家13日指出，平壤可能正在研發攜帶機動式再入彈頭（MARV）的彈道飛彈。

MARV可利用安裝在彈體上下左右的四片彈翼改變飛行方向，進而突破飛彈防禦系統，攔截困難度再度增加。北韓媒體播放的影片中可見，該武器系統安裝機動彈翼，跟美國的「潘興」與中國的「東風-15」彈道飛彈的可動彈翼相似。根據北韓的介紹圖片中火焰沖天等場面推測，該款飛彈可能只進行了飛彈發動機試驗。

北韓在國防展上還展示形狀與以色列「長釘」飛彈相同的反飛彈武器，並公開該武器的發射場面；該導彈射程約20公里，可打擊朝鮮坑道內的海岸炮和火箭炮。南韓在2010年於西北島嶼部署了從以色列購買的「長釘」飛彈。

神祕男子 搶金正恩鋒頭 北韓11日舉辦國防發展展覽會，隔天媒體釋出當日的照...
神祕男子 搶金正恩鋒頭 北韓11日舉辦國防發展展覽會，隔天媒體釋出當日的照片後，一名穿著亮藍色緊身衣的男子卻搶走了大家的目光，其真正的身分為何也意外引起大家臆測。明德大學蒙特雷國際研究學院（MIIS）學者路易斯（Jeffrey Lewis）則在推特猜測，該男子應該是當天操作跳傘的人。(美聯社)

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