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新日相施政演說 韓媒：談南韓僅兩處 關係改善難期待

編譯陳韋廷／報導
日本新首相岸田文雄8日在國會首度發表施政演說。美聯社
日本新首相岸田文雄8日在國會首度發表施政演說。美聯社

韓聯社報導，日本新首相岸田文雄8日在國會首次發表施政演說時，期間雖提及南韓重要性，但長達7000字的演說中談到南韓的只有兩處，雙方關係能否改善令人難抱樂觀期待。岸田稱南韓是重要鄰國，跟去年10月菅義偉稱南韓是非常重要鄰國相比，「非常」一詞不見了。

分析指出，在兩國矛盾激化的時候登場的措辭再次出現在此次演說中，可見日方不期待兩國關係回暖。一位外交界人士說，雖然菅義偉比岸田更強調南韓的重要性，但韓日關係並沒有獲得顯著進展，不必過度解讀措辭上的微小變化。

岸田說，「將在日本一貫立場基礎上強烈要求韓方採取合理措施」，暗示對兩國圍繞日本殖民統治時期日方行為所產生的矛盾，日本政府的態度不會發生變化。 「一貫立場」則指日方認為1965年簽署的《韓日請求權協定》已解決二戰勞工損失賠償問題。日本政府一直要求南韓拿出解決方案，新首相發言再次確認日方態度不會改變。

跟吝於談南韓形成對比的是，岸田表明改善與北韓關係的強烈意願，但跟去年不同之處是，他堅定表示決不容忍北韓研製核武及導彈。

日本輿論擔心，北韓接連研製新型武器使自衛隊的防空網形同虛設，新首相的上述表態與此不無關係。

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