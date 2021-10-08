涉間諜活動…北約驅逐俄使團8人莫斯科：關係正常幻滅

北大西洋公約組織（NATO）驅逐八名俄羅斯 使團人員，北約官員指出，這八名使團人員是「未公開的情報人員」。莫斯科則說，這項行動顯示北約無意與莫斯科關係正常化。

中央社引述法新社報導，俄羅斯並非華府領導的北約成員國之一，但在北約-俄羅斯委員會（NATO-Russia Council）框架下長期派遣觀察代表團。委員會成立已有20年，目的為了促進彼此在共同安全領域上的合作。然而自從莫斯科2014年併吞原屬烏克蘭 的克里米亞（Crimea）後，委員會大致停止運作。

路透報導，NATO秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說，被驅逐的八名俄羅斯代表團成員是「未公開的情報人員」，他們從事的活動與派任內容不符。

史托騰柏格表示：「這個決定與任何特定事件無關。但我們已有一段時間觀察到俄羅斯的惡意活動增加，因此有必要抱持警戒。」

史托騰柏格並形容北約與俄羅斯關係正處於冷戰結束以來最低點，他歸咎於莫斯科的侵略行為，包括在烏克蘭邊境增強兵力，以及違反中程核飛彈條約。

英國天空新聞網天報導，北約還將俄羅斯代表團名額砍半至10人，10月底生效。這項決定已獲得所有30個成員國同意。據悉，該舉是為回應俄國 疑似進行的惡意行動，包括殺人及間諜活動。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，北約驅逐俄羅斯代表的行動，完全破壞了俄國與北約關係正常化及恢復對話的希望。

不過，史托騰柏格表示，北約將繼續以「雙軌」方式在防衛和對話上與俄羅斯進行接觸。他說：「我們也準備好召開一場北約-俄羅斯委員會會議。實際上我們邀請俄羅斯開會已有一段長時間，至今尚未接獲肯定答覆。」