我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

馬克宏氣消了？法大使將返澳 潛艦危機落幕

編譯中心╱綜合7日電
潛艦風波落幕，法國讓駐澳洲大使提博返回澳洲履職。(美聯社)
潛艦風波落幕，法國讓駐澳洲大使提博返回澳洲履職。(美聯社)

法國6日宣布將讓駐澳洲大使提博（Jean-Pierre Thebault）返澳，此舉令兩國的外交風波暫告結束。澳洲在和美國與英國敲定一項三方安全夥伴關係後，在9月撕毀和法國海軍船舶集團(Naval Group)的傳統潛艦的合約，轉而打造至少八艘美、英提供技術的核動力潛艦，此舉激怒法國，法國總統馬克宏並下令召回駐兩國大使。

法新社報導，法國外交部長勒德里安向國會表示，駐澳大使現在將帶著「兩大目標」返回坎培拉。他說，在法澳協商補償辦法之際，大使提博將「定義我國與澳洲未來的關係」，並「堅定捍衛我國利益」。勒德里安宣稱，法國繼續參與太平洋事務的決心不會受到影響。

澳洲政府對法國這項決定表示歡迎。澳外長潘恩表示，法國大使重返坎培拉，將有助於修復我們復因為澳洲取消400億美元潛艇合約而受損的兩國關係。潘恩表示，「將與法國合作，推進兩國關係。我們體認到，在我們做出有關潛艦的決定後，這需要時間和持續交涉。大使的回歸是這個過程中樂見的一步。」

另一方面，法國和盟邦美國盼能修補雙方關係。法國外長勒德里安在與美國國務卿布林肯會談後表示，法國想要在10月底前看見三個仍待磋商的議題取得具體結果。

美國、澳洲和英國組成新三方安全聯盟AUKUS，導致澳洲撤銷原訂向法國採購潛艦的合約，且事先沒有知會法國。法國在事發後痛斥美國「背後捅刀」，召回駐美大使抗議，後來美國總統拜登致電法國總統馬克宏表達歉意，法國才讓駐美大使返美。

美國國務卿布林肯本周在巴黎會晤法國高層官員，欲和法國重修舊好。勒德里安6日向法國國會議員表示，他已和布林肯舉行坦率實質的會談。

勒德里安說：「這場危機很嚴重，並不會因為我們恢復對話就能解決，而且還將持續下去。要解除危機，坐而言不如起而行。」布林肯6日離開巴黎前，形容他此行和馬克宏、勒德里安的會晤是「非常正面、極具成效」的談話。

勒德里安表示，美國總統拜登和馬克宏10月底將在羅馬召開的20國集團(G 20)領袖峰會上碰面，法美兩國努力要在兩位領袖會面前取得成果。

美國 澳洲 馬克宏

上一則

疑準女婿幕後有金主 真子公主父親阻他見日皇

延伸閱讀

解決債限危機 拜登找大銀行CEO背書 爭取支持

解決債限危機 拜登找大銀行CEO背書 爭取支持
籲北京停止脅迫台灣 布林肯：美對台承諾「堅若磐石」

籲北京停止脅迫台灣 布林肯：美對台承諾「堅若磐石」
潛艦合約齟齬後 馬克宏會見美國務卿布林肯

潛艦合約齟齬後 馬克宏會見美國務卿布林肯
簽證糾紛後 馬克宏又出言批評 阿爾及利亞召回駐法大使

簽證糾紛後 馬克宏又出言批評 阿爾及利亞召回駐法大使

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
一項新研究顯示，但人可能得以活到至少130歲，並推斷「人類的壽命沒有限制」。(Photo by Jaddy Liu on Unsplash)

研究：人類有望活到130歲 理論上壽命無限制

2021-09-30 15:10
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24
日本真子公主（右）與小室圭（左）早於2017年宣布訂婚（圖），惟因小室家庭爆出錢債醜聞致延誤。（歐新社）

日本真子公主罹PTSD 醫師憂：婚後生活無法平穩幸福

2021-10-02 02:27
俄羅斯總統普亭。（歐新社）

「潘朵拉文件」爆普亭情婦摩納哥買豪宅 私生女是網紅

2021-10-03 22:26
菲律賓總統杜特蒂表示要從政壇退休，又說決定不出馬參選副總統。(美聯社)

菲律賓總統杜特蒂宣布退出政壇 疑為她鋪路

2021-10-02 04:22

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」