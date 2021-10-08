馬克宏氣消了？法大使將返澳 潛艦危機落幕

潛艦風波落幕，法國讓駐澳洲大使提博返回澳洲履職。(美聯社)

法國6日宣布將讓駐澳洲 大使提博（Jean-Pierre Thebault）返澳，此舉令兩國的外交風波暫告結束。澳洲在和美國 與英國敲定一項三方安全夥伴關係後，在9月撕毀和法國海軍船舶集團(Naval Group)的傳統潛艦的合約，轉而打造至少八艘美、英提供技術的核動力潛艦，此舉激怒法國，法國總統馬克宏 並下令召回駐兩國大使。

法新社報導，法國外交部長勒德里安向國會表示，駐澳大使現在將帶著「兩大目標」返回坎培拉。他說，在法澳協商補償辦法之際，大使提博將「定義我國與澳洲未來的關係」，並「堅定捍衛我國利益」。勒德里安宣稱，法國繼續參與太平洋事務的決心不會受到影響。

澳洲政府對法國這項決定表示歡迎。澳外長潘恩表示，法國大使重返坎培拉，將有助於修復我們復因為澳洲取消400億美元潛艇合約而受損的兩國關係。潘恩表示，「將與法國合作，推進兩國關係。我們體認到，在我們做出有關潛艦的決定後，這需要時間和持續交涉。大使的回歸是這個過程中樂見的一步。」

另一方面，法國和盟邦美國盼能修補雙方關係。法國外長勒德里安在與美國國務卿布林肯會談後表示，法國想要在10月底前看見三個仍待磋商的議題取得具體結果。

美國、澳洲和英國組成新三方安全聯盟AUKUS，導致澳洲撤銷原訂向法國採購潛艦的合約，且事先沒有知會法國。法國在事發後痛斥美國「背後捅刀」，召回駐美大使抗議，後來美國總統拜登致電法國總統馬克宏表達歉意，法國才讓駐美大使返美。

美國國務卿布林肯本周在巴黎會晤法國高層官員，欲和法國重修舊好。勒德里安6日向法國國會議員表示，他已和布林肯舉行坦率實質的會談。

勒德里安說：「這場危機很嚴重，並不會因為我們恢復對話就能解決，而且還將持續下去。要解除危機，坐而言不如起而行。」布林肯6日離開巴黎前，形容他此行和馬克宏、勒德里安的會晤是「非常正面、極具成效」的談話。

勒德里安表示，美國總統拜登和馬克宏10月底將在羅馬召開的20國集團(G 20)領袖峰會上碰面，法美兩國努力要在兩位領袖會面前取得成果。