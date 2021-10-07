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湯姆克魯斯輸了…俄演員及導演搶先上太空站拍電影

編譯中心╱綜合6日電
俄羅斯女演員尤莉雅佩雷西德(左)和導演斯彭科(右)5日抵達國際太空站，搶先美國好萊塢一步，展開全球首部太空電影「挑戰」的12天拍攝任務。(Getty Images)
俄羅斯女演員尤莉雅佩雷西德(左)和導演斯彭科(右)5日抵達國際太空站，搶先美國好萊塢一步，展開全球首部太空電影「挑戰」的12天拍攝任務。(Getty Images)

自從60年前，前蘇聯在冷戰時期寫下人類歷史，搶先美國把第一枚人造衛星和第一位人類送入太空後，這場太空競賽一直持續到現在。如今，俄羅斯捷足先登，要比美國男星湯姆克魯斯(Tom Cruise)早一步上太空拍片。

俄羅斯導演克里姆斯彭科和女演員尤莉雅佩雷西德(Yulia Peresild)5日抵達國際太空站，搶先美國好萊塢一步，展開全球首部太空電影「挑戰」（The Challenge，暫譯）12天拍攝任務。

俄國37歲女演員尤莉雅佩雷西德和38歲導演克里姆斯彭科(Klim Shipenko)5日搶先一步，於哈薩克貝康諾太空發射場升空，順利抵達國際太空站。兩人和太空船船長希卡普羅夫（Anton Shkaplerov）一同飄入太空站，拍攝電影「挑戰」。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

據傳49歲資深太空人希卡普羅夫（Anton Shkaplerov）和另外兩名原本已在國際太空站的俄籍太空人，將客串演出。

俄羅斯國營電視台「第一頻道」負責人兼電影共同製作人恩斯特表示，太空船成功對接太空站後，他立即與組員談話。他告訴法新社：「他們興高采烈，感覺良好。」

尤莉雅佩雷西德從3000名電影角色申請者脫穎而出，她在啟程前記者會說：「這在身心和情感層面都很困難，但我認為，我們達成目標之時，所有挑戰似乎都不會那麼糟了。」

俄國37歲女演員尤莉雅佩雷西德從3000名電影角色申請者脫穎而出。(Getty ...
俄國37歲女演員尤莉雅佩雷西德從3000名電影角色申請者脫穎而出。(Getty Images)

先前這部電影的情節和預算大多保密，不過俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）透露，這是關於一個女醫師被派往國際太空站救太空人的故事。

導演克里姆斯彭科昨天穿著飛行服現身線上記者會，這位導演稱此片是「一場實驗」，他坦言「有些地方會成功，有些不會」。

他和尤莉雅佩雷西德預計在17日返回地球，過去6個月待在國際太空站的太空人諾維茨基（Oleg Novitsky）也會搭乘太空艙一同回來。

太空娛樂產業競賽美俄互別苗頭，俄羅斯導演克里姆斯彭搶先美國好萊塢一步，展開全球首...
太空娛樂產業競賽美俄互別苗頭，俄羅斯導演克里姆斯彭搶先美國好萊塢一步，展開全球首部太空電影「挑戰」12天拍攝任務。(美聯社)

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