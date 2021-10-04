美國籲重返核談 伊朗：先解凍100億美元資產再說

伊朗 外交部長表示，美國 官員上個月試著討論重啟核子談判，但他堅稱華府必須先解凍德黑蘭當局遭凍結的100億美元資金，以示善意再說。

路透報導，伊朗拒絕與美國直接談判，而針對恢復旨在阻止伊朗研發核武的2015伊朗核子協定的間接談判，也於今年6月暫停。

伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）昨天向國營電視台表示，美國上個月曾透過聯合國 的中間人試圖與伊朗接觸。

受美國對伊朗銀行及能源產業制裁影響，伊朗一直無法取得放在外國銀行中數以百億計美元的資產；這些資產主要來自出口石油及天然氣所得。

阿布杜拉希安表示：「美國在紐約（聯合國大會上）嘗試透過不同管道與我方接觸，我向中間人表示，如果美國的意圖是認真的，那就需要釋出認真態度，也就是放行遭擋的至少100億美元。」

西方列強呼籲伊朗重返談判桌，同時表示隨著德黑蘭當局核子計畫的進展遠遠超出協議的上限，伊朗重返談判桌的時間已經不多。

阿布杜拉希安重申，伊朗「很快」就將重返維也納停滯的核談判，不過拒絕透露明確日期。