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到底誰代表？阿富汗「前政府駐聯大使」主動取消發言

編譯張君堯／綜合報導
阿富汗被神學士接管後，連帶將前政府的官員驅逐出境，而原定27日將在聯合國大會發表演說的「前阿富汗政府駐聯大使」伊薩克扎也撤回這項計畫。（美聯社）
阿富汗被神學士接管後，連帶將前政府的官員驅逐出境，而原定27日將在聯合國大會發表演說的「前阿富汗政府駐聯大使」伊薩克扎也撤回這項計畫。（美聯社）

阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）接管後，連帶將前政府的官員驅逐出境，而原定27日將在聯合國大會發表演說的「前阿富汗政府駐聯大使」伊薩克扎（Ghulam Isaczai）也撤回這項計畫。

法新社報導，伊薩克扎所代表的是上月垮台的賈尼（Ashraf Ghani）政府，原本要在聯合國大會上發言以面對當前控制阿富汗全國的神學士政權，不過他的名字已經消失在發言名單上。

聯合國大會主席發言人葛蕾莉（Monica Grayley）證實消息，並表示「這個國家（阿富汗）撤回在大會發言的出席」，並透露阿富汗政府代表團放棄這次發言機會的原因不得而知。

阿富汗駐聯代表團27日在推特上發文稱，伊薩克扎決定不發言是為了「維護國家利益，維護阿富汗在聯合國的席位，並在主要問題上繼續與聯合國和安理會進行長期合作」，還補充說「伊薩克扎將繼續在世界機構正常活動」。

上周，神學士政權的外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）要求在聯合國大會上發表講話，並提名其組織發言人夏亨（Suhail Shaheen）為神學士駐聯代表，但穆塔奇仍無法在高級別會議上發言，因為委員會尚未開會審議誰應該在聯合國中代表阿富汗。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）曾表示，神學士渴望獲得國際承認，這是其他國家在阿富汗推動包容性政府和尊重權利、尤其是尊重婦女權利的唯一手段。

阿富汗 聯合國 神學士

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