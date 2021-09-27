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殺雞儆猴？神學士擊斃綁架犯 高掛遺體示眾

編譯中心／綜合26日電
神學士25日將4具屍體懸掛在赫拉特市中心的廣場，並在屍體胸前留下「綁架犯會受到這種懲罰」的字條，引發外界嘩然。（美聯社）
神學士25日將4具屍體懸掛在赫拉特市中心的廣場，並在屍體胸前留下「綁架犯會受到這種懲罰」的字條，引發外界嘩然。（美聯社）

阿富汗西部城市赫拉特官員25日表示，神學士（Taliban，又譯塔利班）當局槍殺4名涉嫌綁架的男子之後，將4人遺體高掛公共場合示眾，告誡他人勿以身試法。

路透報導，赫拉特副省長艾瑪表示，這4名男子綁架當地商人父子，意圖將肉票帶出城市，遭城市各地檢查哨的巡邏人員發現，雙方經歷一陣槍戰後，4人遭擊斃，1名神學士士兵受傷。

艾瑪說：「他們的遺體被帶往主廣場，懸吊在市區，用以告誡其他綁匪。」兩名肉票最後獲釋，毫髮無傷。

赫拉特居民納濟爾表示，他在城市近郊的莫斯托菲亞特廣場採買食物時，聽到廣播要民眾注意。他說：「當我走上前，看見他們用皮卡車載來一具遺體，接著把遺體掛在吊車上。」

社群媒體上流傳的影片可見，這具血跡斑斑的男性遺體在吊車上搖擺，畫面駭人，遺體胸前還有字條寫著「這就是綁架的懲罰」。社群媒體貼文表示，其他遺體在赫拉特市區其他地方懸掛。

神學士高階人物杜拉比本周接受美聯社訪問時指出，神學士會恢復截肢和處決等刑罰，以威懾罪犯。雖然遭受國際譴責，神學士曾表示將持續對違法者做出迅速且嚴厲的懲罰，以遏阻阿富汗境內猖獗的搶劫、殺人和綁架等犯罪。

神學士 社群媒體 阿富汗

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