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「逾30人想學開車 沒人來報名」喀布爾婦女駕訓班關門

中央社／新德里26日專電
神學士重新執政，阿富汗女權進展恐開倒車。（歐新社）
神學士重新執政，阿富汗女權進展恐開倒車。（歐新社）

阿富汗廣電媒體「黎明新聞」（Tolo News）今天報導，由於過去一個月都沒有客戶，一位女性投資人只好關閉婦女駕訓班。

報導引述這位投資人說，雖然她知道有30名以上的婦女想學開車，但過去一個月都沒人來報名，無奈之下只好決定停業。

她說：「我面對一個不確定的未來。」

這家婦女汽車駕駛人訓練班一年前在阿富汗首都喀布爾（Kabul）開張。

報導引述一名曾在這家駕訓班學開車的婦女說，婦女應該有權工作及學習技能，像她就是希望在學會開車後自立賺錢。

黎明新聞也引述多名阿富汗婦女說，社會的一半是由女性構成，她們不應被剝奪工作與學習的權利。其中一名婦女稱，阿富汗女性也有人生目標，她們都希望能經濟自主，不倚靠別人生活。

神學士（Taliban，另譯塔利班）於8月15日重新奪回阿富汗政權。但由於神學士在1996至2001年掌政期間禁止女性工作、就學，出門必須穿全身罩袍且有近親男性陪同，違令者將面臨嚴刑，甚至處死，因此外界憂心阿富汗女權前景。

本月7日神學士宣布成立臨時政府，但內閣中沒有女性。神學士發言人哈希米（Sayed Zekrullah Hashimi）曾在電視節目上說，阿富汗婦女的本分是生育，不是從政。

神學士文化委員會官員則說，阿富汗婦女可在符合伊斯蘭律法規範的條件下工作與就學。

但根據黎明新聞，神學士目前仍禁止女孩就讀中學。

阿富汗 神學士 工作

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