秀出阿富汗傳統服飾繽紛美 網掀熱潮挑戰神學士

賈拉里在社群媒體上創建主題標籤「#別碰我的衣服」（#DoNotTouchMyClothes）和「#阿富汗文化」（#AfghanistanCulture），迅速掀起熱潮，女性紛紛張貼自己身穿色彩繽紛、阿富汗繡花服飾，並對著鏡頭微笑的照片。Getty Images

在看了喀布爾 一場支持神學士 （Taliban，另譯塔利班）的活動上一身黑的阿富汗 婦女戴著全臉面紗的照片後，阿富汗裔美籍歷史學家賈拉里（Bahar Jalali）發起活動，凸顯阿富汗傳統服飾的繽紛色彩。

目前住在華府近郊馬里蘭州格倫伍德（Glenwood）的賈拉里說：「我很擔心世界會認為喀布爾那些女性的服裝就是阿富汗的傳統服飾，我不想讓我們的傳統和文化被扭曲。」

56歲的賈拉里在社群媒體上創建主題標籤「#別碰我的衣服」（#DoNotTouchMyClothes）和「#阿富汗文化」（#AfghanistanCulture），迅速掀起熱潮，女性紛紛張貼自己身穿色彩繽紛、阿富汗繡花服飾，並對著鏡頭微笑的照片。

You can watch my interview here with KBS--South Korea's largest national broadcaster where I warn about Pakistan's long-held desire to make Afghanistan a client state and #DoNotTouchMyClothes https://t.co/TjyrXd8Zp1 — Dr. Bahar Jalali (@RoxanaBahar1) September 24, 2021

賈拉里對法新社表示：她說：「阿富汗女性不穿希賈布（hijab），我們穿戴會露出秀髮的寬鬆雪紡頭巾。任何熟悉阿富汗歷史文化的人都知道，那些女性穿在身上的服飾，以前在阿富汗根本不曾見過。」她指的是本月稍早在喀布爾一所大學講座上支持神學士的示威民眾所穿的服飾。

當時講者抨擊西方國家，並對強硬派伊斯蘭主義者表達支持之際，約有300名女性遵循神學士統治下學術界女性嚴苛的服儀新規定，全身穿著黑色罩袍，並揮舞神學士旗幟。

賈拉里說：「阿富汗女性才不會這樣穿。阿富汗女性穿著我們向世界展現的繽紛服裝。」

神學士1996年到2001年嚴格掌控期間，阿富汗女權遭到大幅削減，不過神學士上個月起重新執政，宣稱將實施不那麼極端的規定。

神學士本月稍早宣布，女性若穿上長罩袍（abaya）及遮蓋全身和臉部、僅露出眼睛的尼卡布（niqab）面紗，且課堂區分男女，或至少用簾子做區隔，女性還是能上大學。

賈拉里7歲時移居美國，她記得在世俗治理下的阿富汗，喀布爾街上有的女性穿短裙和無袖洋裝，有的選擇穿戴頭巾。

2009年，賈拉里返回阿富汗，在喀布爾美利堅大學（American University）教授歷史和性別研究，這是阿國史上第一項性別研究計畫。

在阿富汗待了8年半後，她重返美國，如今在馬里蘭羅耀拉大學（Loyola University Maryland）教授中東歷史。

她回憶道：「我的學生對於性別平等充滿熱情，男女皆然。」

「所以我實在無法想像這個從未目睹過神學士統治、在自由開放的社會中成長的阿富汗新世代，要如何才能適應阿富汗現在進入的這段黑暗時期。」