秀出阿富汗傳統服飾繽紛美 網掀熱潮挑戰神學士

在看了喀布爾 一場支持神學士 (Taliban,另譯塔利班)的活動上一身黑的阿富汗 婦女戴著全臉面紗的照片後,阿富汗裔美籍歷史學家賈拉里(Bahar Jalali)發起活動,凸顯阿富汗傳統服飾的繽紛色彩。

目前住在華府近郊馬里蘭州格倫伍德(Glenwood)的賈拉里說:「我很擔心世界會認為喀布爾那些女性的服裝就是阿富汗的傳統服飾,我不想讓我們的傳統和文化被扭曲。」

56歲的賈拉里在社群媒體上創建主題標籤「#別碰我的衣服」(#DoNotTouchMyClothes)和「#阿富汗文化」(#AfghanistanCulture),迅速掀起熱潮,女性紛紛張貼自己身穿色彩繽紛、阿富汗繡花服飾,並對著鏡頭微笑的照片。

You can watch my interview here with KBS--South Korea's largest national broadcaster where I warn about Pakistan's long-held desire to make Afghanistan a client state and #DoNotTouchMyClothes https://t.co/TjyrXd8Zp1