我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

阿富汗「被遺忘的1萬人」滯留美駐德基地 2000孕婦捱凍

編譯中心／綜合25日電
蘭斯坦空軍基地收容1萬名阿富汗難民，包括2000名孕婦，新生兒數目增長迅速。（Getty Images）
蘭斯坦空軍基地收容1萬名阿富汗難民，包括2000名孕婦，新生兒數目增長迅速。（Getty Images）

美國CNN報導，由於美軍駐德國蘭斯坦空軍基地負責收容萬名阿富汗難民的任務，而且當中包括2000名孕婦，使得基地裡的設施承受巨大壓力。同時，當地入夜氣溫驟降逼近冰點，而原本預計難民在此暫時停留10天，但目前已長達數周，一位熟知詳情的消息人士說，情況變得「極為嚴峻」。

兩名熟知基地情形的消息人士說，蘭斯坦基地裡的阿富汗母親們已經生了22個嬰孩，而3000名獲收容婦女中三分之二懷有身孕，因此新生兒數目增長將非常迅速。

蘭斯坦空軍基地是美國在歐洲最大的基地之一，但這處軍事要地原本的設計，絕非用來因應數量如此龐大的中轉難民。

其中一名消息來源人士說，由於當前關注焦點已從仍受困於德國的將近1萬阿富汗人，轉移至已安頓在全美8個軍事基地、約5萬3000名從阿富汗撤離的難民，因此在蘭斯坦基地裡的民眾處境猶如「被遺忘的10人」（Forgotten Ten）。

被遺忘的10人是指1920年至1921年間，被英國軍隊在都柏林蒙特喬依監獄（Mountjoy Prison）處決的10名愛爾蘭共和軍成員。他們葬在監獄裡，可是墳墓湮沒於荒煙蔓草間，沒有任何標記。

難民8月底開始抵達當地以來，已有9起新冠確診病例，以及為數不多的流行性腮腺炎、水痘與諾羅病毒感染的病例，甚至還有患者罹患瘧疾。一名消息人士證實，基地方面應對若干疾病，不過目前「情況良好」。

蘭斯坦空軍基地收容1萬名阿富汗難民。（Getty Images）
蘭斯坦空軍基地收容1萬名阿富汗難民。（Getty Images）

只是，目前還在德國的阿富汗人還得再待一段時間，因為美國發現自阿富汗撤離的難民中有人罹患麻疹，以致美國疾病管制暨預防中心（CDC）中止空運21天。消息人士透露，預定停飛將持續至10月9日，不過在海外軍用基地安置數量如此龐大的難民，面臨的挑戰日益棘手。

阿富汗難民幾乎全身上下家當就只有一套衣服，更別提要他們攜帶疫苗接種紀錄。在蘭斯坦滯留的日子裡，基地裡的軍官不得不教導這些難民注重衛生，包括如何使用衛浴設備及洗手等。

美國大使館一名發言人說：「我們（德國與美國）雙方都瞭解，蘭斯坦空軍基地可作為短期內撤離阿富汗民眾前往美國的轉運點，我們有信心空運行動很快就會恢復。」

阿富汗 美國 德國

上一則

巴西第一夫人來美接種疫苗 國內狂批「假愛國」

下一則

天主教會道歉 認迫害加拿大原民孩童 方濟各未表態

延伸閱讀

阿富汗難民滯留 美軍駐德基地壓力龐大

阿富汗難民滯留 美軍駐德基地壓力龐大
田州超市血案 兇嫌為亞裔商販、緬甸難民之子

田州超市血案 兇嫌為亞裔商販、緬甸難民之子
1169位阿富汗難民 將陸續抵北卡

1169位阿富汗難民 將陸續抵北卡
中俄巴特使訪喀布爾 京：發揮建設性作用

中俄巴特使訪喀布爾 京：發揮建設性作用

熱門新聞

日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

2021-09-20 19:04
科學家發現，竂國北部石灰岩洞內蹄鼻蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。(取材自愛爾蘭野生動物基金會)

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

2021-09-19 00:17
美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

2021-09-17 11:20
一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
根據舊約聖經：創世記，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」。新論文指出，有證據顯示約旦河谷一座古城毀於「宇宙空爆」，可能啟發後人寫下所多瑪被毀的聖經故事。取材自推特

「天火滅所多瑪」起源？研究指宇宙空爆毀中東古城

2021-09-22 11:15
新德里民眾上月5日發起示威，要求當局調查9歲女童疑遭性侵後殺害的案件。（歐新社）

令人髮指 15歲印度少女被33男脅迫輪姦8個月

2021-09-23 10:57

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻