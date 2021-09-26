阿富汗「被遺忘的1萬人」滯留美駐德基地 2000孕婦捱凍

蘭斯坦空軍基地收容1萬名阿富汗難民，包括2000名孕婦，新生兒數目增長迅速。（Getty Images）

美國 CNN報導，由於美軍駐德國 蘭斯坦空軍基地負責收容萬名阿富汗 難民的任務，而且當中包括2000名孕婦，使得基地裡的設施承受巨大壓力。同時，當地入夜氣溫驟降逼近冰點，而原本預計難民在此暫時停留10天，但目前已長達數周，一位熟知詳情的消息人士說，情況變得「極為嚴峻」。

兩名熟知基地情形的消息人士說，蘭斯坦基地裡的阿富汗母親們已經生了22個嬰孩，而3000名獲收容婦女中三分之二懷有身孕，因此新生兒數目增長將非常迅速。

蘭斯坦空軍基地是美國在歐洲最大的基地之一，但這處軍事要地原本的設計，絕非用來因應數量如此龐大的中轉難民。

其中一名消息來源人士說，由於當前關注焦點已從仍受困於德國的將近1萬阿富汗人，轉移至已安頓在全美8個軍事基地、約5萬3000名從阿富汗撤離的難民，因此在蘭斯坦基地裡的民眾處境猶如「被遺忘的10人」（Forgotten Ten）。

被遺忘的10人是指1920年至1921年間，被英國軍隊在都柏林蒙特喬依監獄（Mountjoy Prison）處決的10名愛爾蘭共和軍成員。他們葬在監獄裡，可是墳墓湮沒於荒煙蔓草間，沒有任何標記。

難民8月底開始抵達當地以來，已有9起新冠確診病例，以及為數不多的流行性腮腺炎、水痘與諾羅病毒感染的病例，甚至還有患者罹患瘧疾。一名消息人士證實，基地方面應對若干疾病，不過目前「情況良好」。

蘭斯坦空軍基地收容1萬名阿富汗難民。（Getty Images）

只是，目前還在德國的阿富汗人還得再待一段時間，因為美國發現自阿富汗撤離的難民中有人罹患麻疹，以致美國疾病管制暨預防中心（CDC）中止空運21天。消息人士透露，預定停飛將持續至10月9日，不過在海外軍用基地安置數量如此龐大的難民，面臨的挑戰日益棘手。

阿富汗難民幾乎全身上下家當就只有一套衣服，更別提要他們攜帶疫苗接種紀錄。在蘭斯坦滯留的日子裡，基地裡的軍官不得不教導這些難民注重衛生，包括如何使用衛浴設備及洗手等。

美國大使館一名發言人說：「我們（德國與美國）雙方都瞭解，蘭斯坦空軍基地可作為短期內撤離阿富汗民眾前往美國的轉運點，我們有信心空運行動很快就會恢復。」