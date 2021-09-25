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神學士再祭嚴刑峻法 首席執法官：將恢復死刑、截肢

編譯中心／綜合24日電

神學士（Taliban，又譯塔利班）創立者之一、在神學士上一次統治阿富汗期間擔任嚴厲解讀伊斯蘭律法的首席執法官23日表示，神學士將恢復死刑和斷手等刑罰，不過可能不會公開執行。

杜拉比接受美聯社訪問時，就外界對於神學士過去有時會在體育場群眾面前執行處決行為的憤怒嗤之以鼻，並警告外界不要干涉阿富汗的新執政者。杜拉比表示：「大家都批評我們在體育館執行的懲罰，但我們從未對他們的法律和刑罰說三道四。沒人能對我們的法律指手畫腳，我們將遵循伊斯蘭律法治國，並依據古蘭經制定法律。」

神學士8月15日奪權掌控阿富汗以來，阿富汗人民和全世界都在關注神學士是否會重塑1990年代後期的嚴酷統治。杜拉比這番言論，指出了神學士領導階層雖然接受視訊電話和手機等科技變革，卻仍抱持極度保守、強硬的世界觀。

現年60出頭的杜拉比在神學士前一次執政期間曾任司法部長和「勸善懲惡部」部長，也就是實質上的宗教警察。

當時，神學士在體育場或占地廣大的Eid Gah清真寺公開行刑，現場往往有數以百計阿富汗男性圍觀，引發全球撻伐。

遭定罪的殺人犯處決方式往往會朝頭部開一槍，由受害者家屬執行，受害者家屬也可以選擇接受「血腥錢」，讓凶手活命；遭定罪的竊賊會被斬斷一隻手，攔路搶劫者則會被斬斷一隻手和一隻腳。

神學士前次執政期間，杜拉比是該組織最凶狠且絕不妥協的執法者。他曾拆下車輛上的音樂錄音帶，在樹木或路標上串起遭摧毀的錄音帶卡匣，綿延數百公尺。他要求政府男性官員一律穿戴頭巾，手下更經常毆打修剪鬍鬚者，同時禁止體育活動，他的眾多執法者還強迫男性每天都要赴清真寺跪拜祈禱5次。

杜拉比本周接受美聯社一名女性記者採訪時表示：「我們和過去相比已有所改變。」

杜拉比說，如今神學士允許電視、手機、照片和影片，「因為這些是人們所需，我們很認真看待此事。」他表示，神學士將媒體視為散布訊息的方式，「我們現在知道，與其僅觸及數百人，我們可以觸及數百萬人」。

他補充表示，若公開行刑，那麼人們也許可以獲准拍攝影片或照片，以利散播這種嚇阻效果。

神學士 阿富汗 手機

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