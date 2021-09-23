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要不要承認神學士 世界強權陷入兩難

中央社巴黎23日綜合外電報導
國際社會為是否要承認神學士政權而陷入兩難。(美聯社)
國際社會為是否要承認神學士政權而陷入兩難。(美聯社)

國際社會為是否要承認神學士（Taliban，另譯塔利班）是阿富汗統治者而陷入兩難，正就厭惡這個伊斯蘭組織願景以及必須尋求穩定進行權衡。

神學士推翻親西方政府，8月15日接掌阿富汗首都喀布爾後，世界強權開啟與神學士溝通渠道，但表明這不代表承認神學士。

神學士本身已開始表示，對承認政權議題失去耐心。神學士若獲得國際承認，就能派官員代表國家參與國際組織，並為現金短缺的國家經濟解除資金封鎖。

這個問題在聯合國大會（UN General Assembly）上爆發。神學士新任外交部長提出要求，要在聯合國大會向各國領袖發表演說，上月遭神學士推翻的阿富汗政府大使伊薩克扎伊（Ghulam M. Isaczai）也提出發言要求。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）拒絕阿富汗新統治者的要求，並說神學士的「作秀」毫無用處，現在需要的是「具體行動」。

巴基斯坦外交部長古瑞希（Shah Mahmood Qureshi）表示，神學士需要更審慎，將國際輿論納入考量。長期以來扮演從中協調角色的卡達也持相同看法。

就連表示有意願與神學士合作的中國，都還沒承認阿富汗神學士政權。

神學士1996到2001年執政期間，以殘忍暴虐統治惡名昭彰，西方國家對神學士掌權好幾週的阿富汗人民生活感到擔憂。

尤其令人擔心的是女性權利，雖然神學士承諾會盡快讓女孩重返校園，但至今仍未獲允許。

神學士 阿富汗 聯合國

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