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中國證實與俄羅斯、巴基斯坦代表共赴阿富汗 商討局勢

中央社／北京22日電

中國外交部發言人趙立堅今天首度證實，應神學士（Taliban，另譯塔利班）邀請，中方派遣外交部阿富汗事務特使岳曉勇，與俄羅斯、巴基斯坦代表於21至22日會見阿富汗政府高層，商討阿富汗局勢。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，趙立堅在回答媒體提問時，作上述表示。

趙立堅表示，岳曉勇及俄、巴代表是在21日至今天訪問喀布爾，會見了阿富汗代理總理哈桑（Mohammad Hasan Akhund），以及代理外交部長、代理財政部長和其他高級官員。

他表示，上述人員就近期阿富汗局勢發展，特別是關於包容性、人權、經濟及人道主義事項，阿富汗與外國特別是鄰國的友好關係，阿富汗的統一和領土完整等，進行深入和建設性討論。三國代表並表示支持打擊恐怖主義和毒品犯罪。

趙立堅說，神學士強調，高度重視阿富汗與中國、俄羅斯和巴基斯坦關係，三國在鞏固阿富汗和平穩定方面發揮著建設性和負責任的作用。

他提到，三國呼籲國際社會繼續向阿富汗提供人道主義援助，強調美國及其盟友對阿富汗經濟社會重建負有主要責任，應向阿富汗提供急需的經濟民生人道援助；三國和神學士同意保持建設性接觸，以促進阿富汗和平繁榮及地區穩定發展。

趙立堅說，中方代表強調，中國奉行不干涉阿富汗內政的政策，一直為政治解決阿富汗問題發揮建設性作用。阿富汗應達成開放包容的政治安排，實行溫和穩健的內外政策，與各類恐怖組織徹底切割，與周邊國家友好相處。

阿富汗 趙立堅 中國

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