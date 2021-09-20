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神學士周末2遇襲 ISIS-K承認犯案

編譯中心／綜合19日電
神學士成員18日在阿富汗東部城市查拉拉巴省的爆炸現場附近巡邏。（Getty Images）
神學士成員18日在阿富汗東部城市查拉拉巴省的爆炸現場附近巡邏。（Getty Images）

伊斯蘭國宣傳機構阿瑪克通訊社（Amaq）報導，呼羅珊伊斯蘭國（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）今天宣稱，周末在阿富汗境內城市查拉拉巴攻擊武裝組織神學士（Taliban，又譯塔利班）。

中央社引述法新社報導，呼羅珊伊斯蘭國聲稱，18日在查拉拉巴針對神學士的3輛車分別發動炸彈攻擊，今天又針對神學士的一輛車發動炸彈攻擊。

當地媒體報導，一輛載運神學士武裝分子的皮卡車在阿富汗的查拉拉巴遭到炸彈攻擊。目擊者說，遇襲後數名神學士受傷送往醫院救治。一名記者指出，爆炸發生在往返首都喀布爾的交通要道附近。

位於阿富汗東部的查拉拉巴是南加哈省省會，也是伊斯蘭國在阿富汗分支的根據地。雖然伊斯蘭國與神學士都是遜尼派的伊斯蘭強硬派好戰組織，不過這兩者對於宗教教義與策略運用的意見分歧，導致雙方的血腥衝突。

另一方面，歐洲各國及美國於8月撤離阿富汗，但仍有部分國家人員來不及撤離。比利時晚訊報報導，外交部最新統計，仍有約475名公民及相關人員滯留在阿富汗首都喀布爾，其中270人是比利時公民及其家屬，其餘則是為比利時工作的人員。

外交部表示，會繼續關注滯留人員的情勢發展，並努力尋求解決方案。

報導說，在8月底喀布爾機場重大爆炸案中受傷的2名比利時人，其中1人已回到比利時。

喀布爾自8月15日遭神學士控制以來，美國等國快馬加鞭在8月31日美軍撤軍期限前從機場撤離國民和阿富汗籍員工，比利時在8月26日共撤離1400人後宣布停止撤離行動，當時比國表示仍有逾百人因情勢混亂無法確定下落。

此外，荷蘭國會近日通過動議，批評政府錯失神學士即將接管阿富汗的跡象及未能完全撤出人員，隨後荷蘭外交部長及國防部長宣布辭職。

阿富汗 神學士 喀布爾

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