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神學士未開放女性中學教育 「准上大學」恐成空話

編譯徐榆涵／綜合18日電
神學士教育機關17日宣布，重新開放中學教育，但僅提到男性教師和學生可以重返校園，未提到女性職員和學生，等於變相禁止了阿富汗女性接受中學教育。（新華社）
神學士教育機關17日宣布，重新開放中學教育，但僅提到男性教師和學生可以重返校園，未提到女性職員和學生，等於變相禁止了阿富汗女性接受中學教育。（新華社）

神學士（Taliban，又譯塔利班）教育機關17日宣布，重新開放中學教育，但僅提到男性教師和學生可以重返校園，未提到女性職員和學生，等於變相禁止了阿富汗女性接受中學教育。先前神學士聲稱允許女性讀大學，如今看來難以兌現。

衛報報導，神學士教育部宣布，18日起重啟7歲到12歲的中學教育，「所有男性教職員和學生應回到他們的教育機構」，但沒有提到女性教職員和學生，代表她們仍得待在家中，無法重返校園，讓阿富汗成為全球唯一一個限制半數人口接受中等教育的國家。

此外，神學士近期也持續收緊對女性的限制，將原本的婦女事務部大樓轉移給「勸善懲惡部」使用。過去24小時內，推特上也出現數則推文，顯示一群曾任職婦女事務部的女性聚集在大樓外，抗議她們失去工作。

「勸善懲惡部」為神學士在90年代統治期間所用，包括公開鞭打沒有在男性戒護下自行外出的女性，以及施行嚴格服儀規範，像是不准穿高跟鞋等。

神學士先前多次宣稱，這次他們將實施較溫和的統治，但該組織仍堅持，在「可執行適當性別隔離措施」前，女性不能重返工作崗位；且她們在大學裡仍須遵守嚴格的服裝規定。

喀布爾一所小學，女老師18日檢查女生的指甲。（路透）
喀布爾一所小學，女老師18日檢查女生的指甲。（路透）

報導指出，如果神學士禁止女性接受中學教育，那一旦女性從小學畢業後，允許女性接受大學教育的承諾將變得毫無意義。

據報導，有婦女組織表示，目前阿富汗大部分正規中學女性都無法上課，只有部分女性冒險在家上課或慈善組織在偏遠省分開班授課，教師隨時面臨被當局帶走毆打的風險。

教育部 神學士 阿富汗

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