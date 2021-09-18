應對阿富汗危機不當 荷蘭外長、防長下台

荷蘭國會近期批評政府應對阿富汗 危機不當，繼荷蘭外交部長卡格昨天宣布下台後，國防部長畢勒維德今天也宣布辭職，短短2天2名閣員走人。

荷蘭國會近日通過動議，批評政府未能撤出部分阿富汗人，還錯失神學士 組織（Taliban，又譯塔利班）即將接管阿富汗的跡象。卡格隨後請辭。

卡格（Sigrid Kaag）表示國會認為政府行為不負責任，「我雖然堅守我們的承諾，身為負有最終責任的部長，我也只能接受這個評價」。

根據荷蘭新聞（Dutch News）網站最新報導，畢勒維德（Ank Bijleveld）今天也請辭，由於她先前才表示會留下，因此今天的重大轉折立刻成為焦點。

畢勒維德在簡短聲明中表示，原想完成使命將那些仍然在阿富汗的人帶到安全的地方， 但這個立場已成為討論的話題，因此已不能以適當的方式展開工作。

卡格和畢勒維德8月26日曾致函荷蘭國會，指美國通知荷蘭必須結束從阿富汗首都喀布爾 撤離的班機，此舉使得有些人可能被留在神學士統治下，並承認這是痛苦決定。

除荷蘭國會批評官員處理阿富汗危機不當外，英國前外相拉布（Dominic Raab）在阿富汗變天之際度假神隱遭批評，使得他在9月16日改任司法大臣及副首相。（編輯：郭中翰）1100917

此外，土耳其和武裝組織神學士仍在致力敲定保衛和營運喀布爾機場的最後協議，加上阿富汗臨時政府組成不夠多元化，獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，安卡拉當局暫時不予以承認。