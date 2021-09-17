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寄望聯合國解決阿富汗困境 秘書長：幻想

編譯中心╱綜合16日電
聯合國秘書長古特瑞斯。(路透)
聯合國秘書長古特瑞斯。(路透)

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，寄望聯合國解決阿富汗的困境，無異是幻想。對於要求神學士(Taliban，另譯塔利班)成立一個更包容性政府，聯合國的斡旋協調能力有限。

而神學士新政府讓包括土耳其在內的中東國家失望，「內閣中連一個非神學士成員都沒有」，組成也不夠多元化，獨立新聞媒體「中東之眼」報導，安卡拉當局決定暫時不承認神學士政權。

同時阿富汗情勢又導致一名歐洲外交部長下台。繼英國外相拉布（Dominic Raab）昨天被撤換後，荷蘭外長卡格（Sigrid Kaag）也於今天宣布將請辭下台。

聯合國秘書長古特瑞斯在被問到是否感受到解決阿富汗困境的壓力時，他表示，認為聯合國在當地仍具影響力的預期「不切實際」。古特瑞斯表示，阿富汗目前「瀕臨嚴重人道災難」，聯合國將盡一切所能協助阿富汗，決定和神學士政府打交道，以協助阿富汗境內約3600萬人口。

古特瑞斯表示，他支持說服神學士政府建立比20年前統治時更具包容性政府。但他也表示，聯合國的協調能力有限，應該聚焦在本身「作為支持阿富汗人民的國際組織立場」。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）上周承認，有十多名土耳其技工在喀布爾協助卡達營運機場 。卡夫索格魯也曾公開呼籲神學士政府廣納不同族群和女性。不過神學士公布的臨時政府成員仍以強硬派神學士資深指揮官為主，讓土耳其當局失望，決定暫不承認神學士政權。

中央社引述法新社報導，荷蘭國會議員通過動議，批評政府未能撤出部分阿富汗人，還錯失神學士即將接管阿富汗的跡象。卡格隨後宣布請辭。

卡格表示，她將繼續擔任中間偏左的「民主66黨」領袖。民主66黨在3月大選贏得第2多席次，正在跟總理呂特（Mark Rutte）進行結盟談判。

神學士 阿富汗 聯合國

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