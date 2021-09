網路影片傳…阿富汗「臨時總統」家被抄出600萬現金、金條

俄羅斯衛星通訊社根據阿富汗 哈馬新聞社報導,神學士 (Taliban,另譯塔利班)在阿富汗前副總統、自稱是阿富汗總統的沙雷(Amrullah Saleh)家中,找到大約600萬美元現金和至少15塊金條。目前已經交出。神學士接掌阿富汗後,國庫嚴重空虛。

報導稱,社交網路上出現了一段短影片,神學士在畫面中展示了他們在沙雷住家找到的財富。神學士消息人士向衛星通訊社證實,在甘尼政府的副總統沙雷家中發現了「很多錢」。

阿富汗中央銀行發表聲明說:「追回的錢來自高階官員以及一些將現金和黃金留在人員家中的國家安全機構。然而仍不知道存放這些錢的目的是什麼。」

報導稱,無論是沙雷還是反抗力量代表,暫時都未對影片內容發表評論。

目前阿富汗大多數政府人員尚未重返工作崗位,而且在許多情況下已欠薪好幾個月,數百萬人難以維持生計。即使在銀行裡有存款的人也在苦苦掙扎,因為分行限制每周取款200美元,要提款的人不得不排隊數小時。

雖然國外匯款已經恢復,但等待來自西聯和速匯金等國際連鎖銀行匯款的客戶抱怨說,他們去的分行已沒有現金。

拉希姆(Abdul Rahim)是前阿富汗軍隊一名被遣散的士兵, 他從法雅布省跋涉了近1000公里來到首都,試圖取回欠薪。但是他說:「各省銀行分行都關門了。在喀布爾,成千上萬的人排隊領錢。我過去3天去了多家銀行,就是拿不到錢。」

此外,神學士宣稱已完全占領反抗勢力所在的龐吉夏河谷,但此消息傳出後沒多久,反抗軍隨即強調「抗爭將會持續」。另據俄媒報導,沙雷已經離開龐吉夏省,前往鄰國塔吉克。

沙雷8月17日透過推特 宣布,自己成為阿富汗的「臨時總統」。 他表示,自己目前身在阿富汗國內,是合法的看守總統。沙雷8月15日在推特上誓言:「我永遠不會,永遠不會,在任何情況下都不會向神學士恐怖分子低頭。」

6.5$ Million Amrullah Saleh's house.

If loyal justice had been done, the country would not have fallen into the hands of few gunmen, they made the walls of their palaces out of dollars selling our Blood. Now all who has eaten the wealth of the nation must be asked & punished. ⚖️ pic.twitter.com/EgOlgRlITR