我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

網路影片傳…阿富汗「臨時總統」家被抄出600萬現金、金條

編譯中心╱綜合16日電
網路流傳影片，神學士在前副總統沙雷家中搜出600萬美金現鈔和大量金條。(取材自推特)
網路流傳影片，神學士在前副總統沙雷家中搜出600萬美金現鈔和大量金條。(取材自推特)

俄羅斯衛星通訊社根據阿富汗哈馬新聞社報導，神學士（Taliban，另譯塔利班）在阿富汗前副總統、自稱是阿富汗總統的沙雷（Amrullah Saleh）家中，找到大約600萬美元現金和至少15塊金條。目前已經交出。神學士接掌阿富汗後，國庫嚴重空虛。

報導稱，社交網路上出現了一段短影片，神學士在畫面中展示了他們在沙雷住家找到的財富。神學士消息人士向衛星通訊社證實，在甘尼政府的副總統沙雷家中發現了「很多錢」。

阿富汗中央銀行發表聲明說：「追回的錢來自高階官員以及一些將現金和黃金留在人員家中的國家安全機構。然而仍不知道存放這些錢的目的是什麼。」

報導稱，無論是沙雷還是反抗力量代表，暫時都未對影片內容發表評論。

目前阿富汗大多數政府人員尚未重返工作崗位，而且在許多情況下已欠薪好幾個月，數百萬人難以維持生計。即使在銀行裡有存款的人也在苦苦掙扎，因為分行限制每周取款200美元，要提款的人不得不排隊數小時。

雖然國外匯款已經恢復，但等待來自西聯和速匯金等國際連鎖銀行匯款的客戶抱怨說，他們去的分行已沒有現金。

拉希姆（Abdul Rahim）是前阿富汗軍隊一名被遣散的士兵， 他從法雅布省跋涉了近1000公里來到首都，試圖取回欠薪。但是他說：「各省銀行分行都關門了。在喀布爾，成千上萬的人排隊領錢。我過去3天去了多家銀行，就是拿不到錢。」

此外，神學士宣稱已完全占領反抗勢力所在的龐吉夏河谷，但此消息傳出後沒多久，反抗軍隨即強調「抗爭將會持續」。另據俄媒報導，沙雷已經離開龐吉夏省，前往鄰國塔吉克。

沙雷8月17日透過推特宣布，自己成為阿富汗的「臨時總統」。 他表示，自己目前身在阿富汗國內，是合法的看守總統。沙雷8月15日在推特上誓言：「我永遠不會，永遠不會，在任何情況下都不會向神學士恐怖分子低頭。」

來源：推特

阿富汗前副總統沙雷。（Getty Images）
阿富汗前副總統沙雷。（Getty Images）

阿富汗 神學士 推特

上一則

未在期限前打疫苗 法3000醫護遭停職

下一則

北韓用火車機動載飛彈發射 專家：美國要頭大了

延伸閱讀

喀布爾機場協議未商定 傳土耳其暫不承認神學士

喀布爾機場協議未商定 傳土耳其暫不承認神學士
神學士內鬨？傳共同創始人與高層大吵、支持者動手

神學士內鬨？傳共同創始人與高層大吵、支持者動手
阿富汗6童維州染麻疹 衛生廳籲防範

阿富汗6童維州染麻疹 衛生廳籲防範
受美軍撤軍阿富汗刺激 范德賴恩：歐盟需建立自己軍隊

受美軍撤軍阿富汗刺激 范德賴恩：歐盟需建立自己軍隊

熱門新聞

西伯利亞冷杉。(取材自維基百科)

西伯利亞冷杉含「長生不老藥」科學家首次發現

2021-09-14 04:35
在9日的建政73周年閱兵典禮結束後，北韓領導人金正恩（中）和夫人李雪主（左三）一起參謁安放金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮。(路透)

金正恩有12替身？專家：出席閱兵非本人 北韓恐已政變

2021-09-11 04:20
神學士在杜斯坦的豪宅裡留影。(Getty Images)

神學士戰士進駐阿富汗前軍閥豪宅 形成強烈對比

2021-09-12 12:58
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
貨櫃輪長賜輪（Ever Given）在蘇伊士運河（Suez Canal）行駛。圖為7月資料圖片。(Getty Images)

影／長賜輪事件近6個月後 蘇伊士運河又有貨船擱淺

2021-09-09 15:46
阿富汗前副總統沙雷在神學士奪權後自稱是阿富汗合法看守總統。Getty Images

神學士在自稱阿富汗總統家中 發現600萬美元和15塊金條

2021-09-13 14:21

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大