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喀布爾機場協議未商定 傳土耳其暫不承認神學士

中央社安卡拉16日專電

土耳其和武裝組織神學士仍在致力敲定保衛和營運喀布爾機場的最後協議，加上阿富汗臨時政府組成不夠多元化，獨立新聞媒體「中東之眼」報導，安卡拉當局暫時不予以承認。

其中一名熟知內情人士告訴「中東之眼」（Middle East Eye），神學士（Taliban，另譯塔利班）新政府讓包括土耳其在內的國家失望，「內閣中連一個非神學士成員都沒有」，安卡拉當局因此抱持觀望態度，看看神學士政府過些時日會變成什麼樣子。

這名消息人士說：「不必急著承認他們。」

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）上週承認，有十多名土耳其技工在喀布爾協助卡達營運機場 。報導指出，這些技工1日起在為數不多安全部隊保護下部署當地展開作業。

卡夫索格魯也曾公開呼籲神學士政府廣納不同族群和女性。不過神學士公布的臨時政府成員仍以強硬派神學士資深指揮官為主。

另一名消息人士指出，土耳其以「專案、逐案」方式協助機場營運，「目前（機場事宜）沒有通案性的一貫處理方式」。

美國結束長達20年戰爭，從阿富汗撤軍。自從神學士8月15日迅雷不及掩耳地進駐喀布爾、重掌阿富汗以來，土耳其、卡達持續在跟神學士商討制定營運喀布爾機場的協議。

中東之眼之前披露擬議協議內容包括安卡拉承認神學士為阿富汗合法政府、透過民營企業負責喀布爾機場維安。根據擬議協議，土耳其特種部隊成員不會離開機場週邊，將會穿便服對土耳其技術人員提供安全保護。

儘管各方尚未敲定最終協議，公開資訊顯示，為了阿富汗長期任務所需，土耳其軍機過去數週已祕密運送貨物到巴基斯坦。

神學士 機場 喀布爾

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