歐盟提防難民潮 加碼提供阿富汗1億歐元人道援助

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天承諾，歐盟 將持續「與阿富汗 人民站在一起」，並將加碼提供1億歐元（約1.1億美元）人道援助金。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在年度歐盟國情咨文（State of the European Union）演說中表示：「我們必須盡一切努力，以免當地出現重大的饑荒和人道災難實質風險。」

她還說：「我們將分擔責任，把提供給阿富汗的人道援助金再增加1億歐元。」

鑒於阿富汗遭到民兵組織神學士 （Taliban，另譯塔利班）接管後，國家面臨瓦解危機，歐盟執委會先前已將今年提供的人道援助金額擴大4倍至2億歐元。

布魯塞爾也已表明，任何援助金都不會提供給阿富汗的新領導階層。歐盟也要求神學士確保人道援助工作 人員能進入阿富汗。

范德賴恩並表示，歐盟將在未來幾週內公布「更廣泛的支援阿富汗新方案」全部細節。

法新社報導，歐盟擔憂，阿富汗若出現重大人道災難，恐引發大批難民湧向歐盟，造成2015年敘利亞內戰掀起的難民潮重演。

歐盟已設下許多和神學士提升直接交往的條件，包括神學士必須保障人權、允許民眾離境及組成具包容性的政府。