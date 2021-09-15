衛星看到：數千阿富汗人逃難 邊境密密麻麻都是人

衛星畫面顯示，阿富汗與巴基斯坦接壤的邊境關卡查曼，逃難人群密密麻麻，多達數千人。(取材自推特)

自從神學士(Taliban，另譯塔利班)攻入喀布爾後，數萬名阿富汗 人想盡辦法想逃出國，印度新德里電視台（NDTV）獨家取得阿富汗與巴基斯坦接壤的邊境 城鎮史賓波達克查曼關卡（Chaman）的衛星畫面，只見查曼關卡人群密密麻麻，多達數千人，畫面非常驚人；而美軍撤軍混亂，讓中東國家懷疑是否要再信任美國 。

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阿富汗局勢持續動蕩不穩，大批難民湧到邊境口岸托克罕，希望進入巴基斯坦。大部分難民都會以此作為終點，但年輕一代則想逃到西方國家。

查曼關卡是阿富汗與巴基斯坦最繁忙的過境點之一，過去幾周阿富汗方面的交通量大增，大批來自喀布爾等城市的阿富汗家庭，帶著大包小包家當及孩子入住史賓波達克的臨時營地等待過境。

根據NDTV報導，幾張拍攝於9月6日的衛星照片顯示，成千上萬的阿富汗人聚集在巴基斯坦邊境口岸查曼，希望能通夠友誼通關（Friendship Gate）進入巴基斯坦境內，形成密密麻麻的黑點，許多人攜家帶眷擠入，目的只是想遠離神學士政權。

英國衛報報導，一名中東國家的高階官員13日透露，神學士接掌阿富汗政權彷彿是一場毀滅性的地震，後續影響相當深遠，且中東國家不得不重新考慮自己的盟友，尤其是能否繼續信任美國。

報導指出，這位匿名官員說，美國迅速且混亂的撤軍也讓波斯灣國家對美國未來20年的安全承諾，提出嚴重質疑。他說，「未來20年，我們真的能夠依賴美國的保護傘嗎？我認為，這目前是非常有問題的，真的非常有問題」。

他指出，為了緩解中東地區的緊張局勢，許多波斯灣國家已經開始重新調整其外交與盟友策略，因為考慮到美國對石油依賴程度下降以及美國日益普及的孤立主義，正改與以往的競爭者重建務實關係等，而美軍撤離阿富汗只是更加速此一過程。