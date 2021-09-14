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神學士掌權 重塑中東外交局勢 官員：還能信賴美國嗎？

編譯徐榆涵／即時報導
美國慌亂撤軍引發中東國家質疑能否繼續信賴美國給予的安全承諾。(美聯社)
美國慌亂撤軍引發中東國家質疑能否繼續信賴美國給予的安全承諾。(美聯社)

英國衛報報導，一名中東國家的高階官員13日透露，神學士(Taliban，另譯塔利班)接掌阿富汗政權彷彿是一場毀滅性的地震，後續影響相當深遠，且中東國家不得不重新考慮自己的盟友，尤其是能否繼續信任美國

報導指出，這位匿名官員說，美國迅速且混亂的撤軍也讓波斯灣國家對美國未來20年的安全承諾，提出嚴重質疑。他說，「未來20年，我們真的能夠依賴美國的保護傘嗎？我認為，這目前是非常有問題的，真的非常有問題」。

他表示，美國這發動的阿富汗戰爭，本應是一場對抗「挾持伊斯蘭教者」的戰爭，但卻未能在阿富汗留下任何事蹟，並補充說，不期待神學士做出任何改變，「他們本質上是一樣的，只是更了解這個世界是怎麼運作了」。

他說，最令人驚訝的是，美國撤離行動是多麽「十足的無能」，以及美國思維遭到官僚內鬥破壞。

該官員認為，阿富汗變天可能會被視為巴基斯坦的勝利和中國的機會，而美國能夠發揮的作用微不足道，「如果在阿富汗發生地緣政治鬥爭，我們會看到巴基斯坦與中國站在一方，印度、伊朗和俄羅斯站在另一方。而我不認為美國會成為任何一方」。

他指出，為了緩解中東地區的緊張局勢，許多波斯灣國家已經開始重新調整其外交與盟友策略，因為考慮到美國對石油依賴程度下降以及美國日益普及的孤立主義，正改與以往的競爭者重建務實關係等，而美軍撤離阿富汗只是更加速此一過程。

美國 阿富汗 中國

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