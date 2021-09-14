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神學士掌權後 卡達外長先到訪 機場迎國際民航班機

編譯中心／綜合13日電
卡達12日組團造訪阿富汗首都喀布爾，是神學士臨時政府接待的第一個最高外交層級代表團。（Getty Images）
卡達12日組團造訪阿富汗首都喀布爾，是神學士臨時政府接待的第一個最高外交層級代表團。（Getty Images）

武裝組織神學士（Taliban，又譯塔利班）接管阿富汗後，首度有外國使團來訪。中東國家卡達組團造訪阿富汗首都喀布爾，是神學士臨時政府接待的第一個最高外交層級代表團。此外，關閉近一個月的喀布爾機場，13日也首次有外國商業航班飛抵當地。

路透報導，卡達副總理兼外長穆罕默德與阿富汗臨時政府總理艾昆德會面，雙方討論雙邊關係、人道主義援助、阿富汗未來經濟發展等問題。

當地媒體報導，艾昆德感謝卡達對阿富汗的援助；這是艾昆德出任阿富汗臨時政府總理後首次公開露面。卡達代表團還與前政府和平委員會主席阿布杜拉、前總統卡薩等人，討論了阿國最近局勢發展和組建包容性政府等問題。

卡達副總理兼外長穆罕默德（左）12日與阿富汗臨時政府總理艾昆德（中）會面。（Ge...
卡達副總理兼外長穆罕默德（左）12日與阿富汗臨時政府總理艾昆德（中）會面。（Getty Images）

自神學士8月15日奪回政權以來，卡達在阿富汗對神學士深具影響力。神學士在卡達首都多哈開設的政治辦公室自2013年維持至今；美軍上月底撤出阿富汗後，美英多國宣布或計畫將駐阿使館遷至多哈。此外，卡達與土耳其也提供技術援助，使喀布爾國際機場重啟。

此外，機場今天迎來一輛伊斯蘭馬巴德起飛、巴基斯坦國際航空公司（PIA）直飛的商業班機，機上一名記者表示：「機上乘客很少，大約只有10人……機組員可能比乘客更多。」

班機降落時，一輛漆有「歡迎來到阿富汗」的巴士在現場等待將下機的乘客運送到航廈，但最後他們還是步行前往。一名機場工作人員表示：「這是一個重要時刻，我們都很興奮。這也是充滿希望的一天，也許其他航空公司會看到這一幕，並決定重返喀布爾。」

PIA發言人上周末表示，期盼商業定期航班恢復營運，但現在還無法判斷往來巴基斯坦與阿富汗首都的航班頻率。這架班機現已啟程飛回伊斯蘭馬巴德。機場工作人員說，機上載著約70名旅客，其中大部分是世界銀行等國際組織人員的阿富汗籍親屬。

阿富汗 神學士 機場

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