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300阿富汗兒童獨自撤離心靈受創 直問：我們要去哪？

編譯中心／綜合11日電
阿富汗政變害許多人流離失所，圖為當地孩童聚集在喀布爾一處公園內，接受醫療營隊的幫助。（Getty Images）
阿富汗政變害許多人流離失所，圖為當地孩童聚集在喀布爾一處公園內，接受醫療營隊的幫助。（Getty Images）

神學士（Taliban，又譯塔利班）攻占阿富汗後，許多難民兒童孤苦無依。據聯合國兒童基金會（UNICEF）統計，在8月14日後，大約300名孤苦無依的孩童獨自從阿富汗撤離到卡達和德國等國，過一天是一天，三不五時就問「我們要去哪？」和「我可以吃點餅乾嗎？」，童言童語道盡對未來的茫然。

中央社引述法新社報導，最近幾周約有200名離鄉背井的阿富汗未成年人從首都喀布爾搭機抵達卡達首都多哈，棲身一處接待中心，歷經磨難後努力對付創傷。

他們目前是由人道主義組織「卡達慈善」（Qatar Charity）照顧，以免被有心人士盯上，淪為人口販運受害者。官方也在為他們的未來尋找出路，這些孩童有了新的生活規律，並且踢足球、運動及享受藝術手作樂趣。

一名不願具名的援助人員說：「很難想像他們所經歷的創傷。」「他們全都處於震驚和創傷狀態，類似於我們在伊拉克或敘利亞等地看到的情況，尤其是身處伊斯蘭國（IS）地盤的孩子。」

武裝組織神學士8月中迅速掌權，喚醒阿富汗人民恐懼記憶，擔憂回到1996年至2001年血腥統治的日子。許多人倉皇逃離家園，包括孩童，有些人記不起當時突然撤離的情況，也有人描述自己到卡達的歷程時，每次說法都不一樣。

「卡達慈善」國際合作項目負責人巴卡里表示，目前仍未知這些兒童會被轉送到哪個國家。

阿富汗 神學士 喀布爾

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